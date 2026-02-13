По ее словам, перед Россией сегодня тоже остро стоит вопрос продвижения контента за рубежом, ведь без системы доставки правду и истину популяризировать невозможно. При этом кинопоказы, которые проводит Россотрудничество, посещают 30-50 зрителей. Необходима же кинодипломатия другого масштаба, подчеркнула Захарова. В качестве примера, на который стоит ориентироваться, она призвала обратить внимание на советский опыт.

«Конечно, не было Интернета, не было никаких цифровых платформ, но была системность в работе. Когда не просто создавался фильм, но параллельно создавалась индустрия по его доставке. Была мощнейшая система киноконтента за рубеж. Не только поездки делегаций наших артистов и режиссеров, чтобы собрать аудиторию в 100-1000 человек. Была мощнейшая работа по представлению продукции уже переведенной, снабженной дополнительной информацией в виде журналов о кино», - сказала официальный представитель МИД РФ.

Захарова допустила, что в современных реалиях, когда многие инструменты продвижения контента недоступны, в том числе по политическим причинам, логичнее делать ставку на Интернет. Однако и подобный путь сегодня таит в себе сложности.

«Еще пару лет назад, когда какой-то продукт выкладывался в Сеть, был доступен на киноплатформе, все были уверены, что все, он уже доступен по всему миру. Сегодня это не так. Сегодня многие российские платформы, да даже международные недоступны в другой части света. Вроде бы универсальное интернет-пространство. Как мы и предсказывали – сегодня оно сегментировано», - уточнила она.