Согласно опросу ВЦИОМ, каждый третий россиянин считает, что душу России отражает историческое и военное кино. В списке ключевых для национальной идентичности советских киногероев респонденты назвали Штирлица из «Семнадцати мгновений весны», персонажей картин «В бой идут одни старики», «Они сражались за Родину», «Офицеры» и «Любовь и голуби». Среди героев из российского кино выбрали Данилу Багрова из «Брата», Екатерину Великую и Последнего богатыря.

Певцов допустил, что лучше всего национальный менталитет отражает именно советское кино.

«Я мог бы назвать больше двух десятков советских фильмов, которые отражают наш менталитет. Начиная с детских мультфильмов, заканчивая фильмами Станислава Ростоцкого, Элема Климова, Ларисы Шепитько. Удивительно, но именно в советское время в рамках жестокой цензуры и профессиональной редактуры появлялись кинематографические шедевры, которых мы пока в свободном российском кино почти не видим. Достаточно спросить себя: "Хотя бы одна-две песни из современного российского кинематографа ушла в народ?". Ответ будет однозначным: нет, ни одна песня не стала народной. Из советского кино огромное количество песен ушло в народ. Советский кинематограф действительно выражал нашу народную ментальность», - сказал он.