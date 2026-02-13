СМИ: Уехавший продюсер Меладзе заработал в России 100 млн рублей в 2025 году

Речь идёт о лейбле «Меладзе Мьюзик», выпускающий песни Константина и Валерия Меладзе, Веры Брежневой и певицы SOFA. Также он владеет брендами «Дакота», «Инь-Янь», «БИС», «МБЭНД» и студией звукозаписи.

По данным канала, в прошлом году прибыль лейбла Константина Меладзе выросла на 15 млн рублей, по сравнению с 2024 годом, и составила 100,23 млн 000 рублей.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил о необходимости проверить компании, связанные с Константином и Валерием Меладзе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

