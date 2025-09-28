Ректор ВГИК: Киноиндустрии в РФ не хватает хороших сценариев

Сейчас в киноиндустрии России не хватает хороших сценариев, так как у молодых сценаристов недостаточно жизненного опыта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ректора Всероссийского государственного института кинематографии им. Герасимова (ВГИК) Владимира Малышева.

При этом, по его словам, самих сценаристов в России больше, чем достаточно. Малышев рассказал, что, наблюдая за работой студентов-сценаристов, он видит, как они выбирают темы, которые не находят воплощения в жизни.

В Okko видят запрос на решительного героя в кино

Ректор ВГИК считает, что для решения проблемы следует объединять творческие и гуманитарные вузы, в которых «рождаются литераторы».

Ранее директор по исследованиям «Газпром-Медиа Холдинг» Дарья Пугачева заметила, что сейчас у российских зрителей произошел разворот от голливудского персонажа в сторону отечественного героя, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияВысшее ОбразованиеКультураКино

