Ректор ВГИК: Киноиндустрии в РФ не хватает хороших сценариев
Сейчас в киноиндустрии России не хватает хороших сценариев, так как у молодых сценаристов недостаточно жизненного опыта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ректора Всероссийского государственного института кинематографии им. Герасимова (ВГИК) Владимира Малышева.
При этом, по его словам, самих сценаристов в России больше, чем достаточно. Малышев рассказал, что, наблюдая за работой студентов-сценаристов, он видит, как они выбирают темы, которые не находят воплощения в жизни.
Ректор ВГИК считает, что для решения проблемы следует объединять творческие и гуманитарные вузы, в которых «рождаются литераторы».
Ранее директор по исследованиям «Газпром-Медиа Холдинг» Дарья Пугачева заметила, что сейчас у российских зрителей произошел разворот от голливудского персонажа в сторону отечественного героя, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
