Китайцы обожают российский алкоголь, конфеты, пастилу и медовик, заявила преподаватель китайского языка Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития РФ (ВАВТ) Иванна Перепечко в пресс-центре НСН.

«Нам нужно изучать культуру наших партнеров, чтобы выстраивать стратегию взаимодействия с ними. Когда вы знаете психологию вашего партнера, его культурные коды, с ним проще взаимодействовать. Что обычно дарят на китайский Новый год, если говорим про сферу бизнеса? В моем опыте это чаще всего был алкоголь. Китайцы обожают наш алкоголь, наши конфеты, пастилу, наш медовик, они называют его русским тирамису. Если говорим про семейные традиции, там дарят деньги. Китай – это страна символов. Китайцы желают друг друга богатства, у них иное отношение к деньгам. Важно, чтобы конверт был красного цвета, желательно, чтобы там были купюры красного цвета», - поделилась она.

Китайцы говорят, что сначала дружба, потом – бизнес, строить взаимодействие без этого бессмысленно, заявила вице-президент РАСПП (Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей) Екатерина Манько в пресс-центре НСН.

