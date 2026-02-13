«Круговорот людей»: Что нужно знать о поездках в Китай под Новый год

Китайский Новый год в стране празднуют очень активно, туристы должны быть готовы к очередям, в популярные места просто невозможно будет попасть, заявила преподаватель китайского языка Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития РФ (ВАВТ) Иванна Перепечко в пресс-центре НСН.

«В период китайского Нового года начинается круговорот китайцев в Китае. В 2024 году поездки по стране насчитывали девять миллиардов. Они массово начинают ездить по стране, так как есть традиция возвращаться в этот период в родные края, отмечать праздник с семьей. Для китайцев сама новогодняя ночь очень сакральная, она только для семьи. Но после новогодней ночи все выходят из дома, все самое яркое начинается. Конечно, там тоже есть новогодние концерты, шоу из салютов. Если вы планируете посетить Китай в это время, будьте готовы к тому, что попасть куда-то будет затруднительно, все билеты в популярные места будут раскуплены», - рассказал она.

Китай готовится к празднованию китайского Нового года, который в этом году отмечается с 17 февраля по 3 марта. Еще до начала праздников многие жители Китая отправляются из крупных городов в провинцию, чтобы встретить Новый год с родственниками. Это касается и работников крупных предприятий, и логистических центров. Таким образом, бизнес в КНР «останавливается» еще за несколько дней до начала Нового года и «вымирает» практически на месяц.

