«Круговорот людей»: Что нужно знать о поездках в Китай под Новый год
Китайцы начинают массово ездить по стране, так как есть традиция возвращаться в этот период в родные края, отмечать праздник с семьей, заявила НСН Иванна Перепечко.
Китайский Новый год в стране празднуют очень активно, туристы должны быть готовы к очередям, в популярные места просто невозможно будет попасть, заявила преподаватель китайского языка Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития РФ (ВАВТ) Иванна Перепечко в пресс-центре НСН.
«В период китайского Нового года начинается круговорот китайцев в Китае. В 2024 году поездки по стране насчитывали девять миллиардов. Они массово начинают ездить по стране, так как есть традиция возвращаться в этот период в родные края, отмечать праздник с семьей. Для китайцев сама новогодняя ночь очень сакральная, она только для семьи. Но после новогодней ночи все выходят из дома, все самое яркое начинается. Конечно, там тоже есть новогодние концерты, шоу из салютов. Если вы планируете посетить Китай в это время, будьте готовы к тому, что попасть куда-то будет затруднительно, все билеты в популярные места будут раскуплены», - рассказал она.
Китай готовится к празднованию китайского Нового года, который в этом году отмечается с 17 февраля по 3 марта. Еще до начала праздников многие жители Китая отправляются из крупных городов в провинцию, чтобы встретить Новый год с родственниками. Это касается и работников крупных предприятий, и логистических центров. Таким образом, бизнес в КНР «останавливается» еще за несколько дней до начала Нового года и «вымирает» практически на месяц.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Скинутся французам? Какой будет ядерная оборонительная система Европы
- Алкоголь и сладости: Что дарить китайцам на их Новый год
- Стать семьей: Почему важно строить бизнес с китайцами через дружбу
- Не физика, а сила духа: Какой герой нужен российскому кино
- СМИ: Уехавший продюсер Меладзе заработал в России 100 млн рублей в 2025 году
- «Круговорот людей»: Что нужно знать о поездках в Китай под Новый год
- Песков: Новый раунд переговоров по Украине пройдет 17-18 февраля в Женеве
- Бизнес на ДТП: Как в России будут контролировать аварийных комиссаров
- Каникулы на месяц: Как китайский Новый год ударит по бизнесу
- Убедить Орбана: США включают «топливный фактор» перед выборами в Венгрии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru