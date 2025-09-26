Сработала история любви: Как сериал «Ландыши» попал в запрос аудитории
Сериал «Ландыши. Такая нежная любовь» первым показал честную лирическую историю героев, связанных со спецоперацией, что и сделало проект феноменально успешным. Об этом в рамках форума-фестиваля «Российская креативная неделя» заявил генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев.
«Когда придумывался этот проект, некоторые вещи не закладывались в него механически. Не было такого: «Давайте это будет первая мелодрама с героями, связанными с СВО». Однако именно эта честность на уровне лирической романтичной драматичной истории любви сработала. До этого чего-то подобного не было, были произведения более жесткие, документальные», - заявил он.
По словам Гордеева, в обществе при этом давно назрел запрос на подобную историю.
Премьера первого сезона сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» состоялась в онлайн-кинотеатре Wink 1 января 2025 года. В дальнейшем «Ландыши. Такая нежная любовь» также был показан на телеканале СТС. Суммарно проект набрал более 100 миллионов просмотров на всех платформах.
Ранее основатель ООО «ЦСП «Платформа» Алексей Фирсов отметил, что сегодня нарастает интерес к осмыслению в кино спецоперации и темы разрыва поколений. Также зрители хотят наблюдать за героями повседневности, которые трансформируют жизнь, а не выступают фаталистами, передает «Радиоточка НСН»
