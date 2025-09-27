Он добавил, что в США супергерои появились во времена Великой депрессии и использовались как инструмент надежды.



«С культурным кодом надо работать очень трепетно, талантливо и профессионально. У нас нет задачи задачи бороться с зарубежным кино про супергероев. Ну нет их на нашем рынке и нет. Потребность в таких фильмах точно есть. Супергерои активно стали продвигаться государством во времена Великой депрессии в США, когда случился кризис, была сильнейшая безработица. К тем годам в США уже не было христианских ценностей. Тогда нужно было что-то, что даст людям надежду. Это абсолютно механический инструмент надежды. Люди думали, что придет Супермен и всех спасет. Локальные проблемы подменялись на глобальные», - отметил Гордеев.

Ранее режиссер семейного фэнтези «Яга на нашу голову» Александр Войтинский заявил НСН, что Голливуд много лет формировал у зрителя потребность в сказочных приключениях, неудивительно, что с уходом зарубежных студий в российском кино наступила эпоха сказочного ренессанса.

