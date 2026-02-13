Стать семьей: Почему важно строить бизнес с китайцами через дружбу
Екатерина Манько заявила НСН, что культура и бизнес-этикет отражаются на ценах и цифрах.
Китайцы говорят, что сначала дружба, потом – бизнес, строить взаимодействие без этого бессмысленно, заявила вице-президент РАСПП (Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей) Екатерина Манько в пресс-центре НСН.
«В Китае высочайшая интенсивность труда, работы, деятельности. Но перед китайским Новым годом самое время актуализировать свои контакты в Китае, прогревать связи. Для китайцев важно именно взаимодействие, внимательное отношение. Культура и бизнес-этикет отражается на ценах, на цифрах. Если выстроить хорошие отношения, они предложат вам лучшие условия, цены и так далее. Поздравляйте их, и они станут чувствовать вас частью своей семьи. Тогда будут исключены какие-то сложности дополнительные и издержки. Китайцы говорят, что сначала дружба, потом бизнес. Это для них очень важно», - пояснила она.
Бизнес из-за китайского Нового года «встает» практически на три месяца, заявила предприниматель-китаист, собственник и идеолог российского представительства Keli Sensing Technology Анастасия Цура в пресс-центре НСН.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru