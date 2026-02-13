Скинутся французам? Какой будет ядерная оборонительная система Европы
Дмитрий Стефанович заявил НСН, что сейчас не идет речи о том, что в Европе появится новая страна-обладатель ядерного оружия, однако
Французы могут попытаться заставить остальную Европу финансировать их ядерный потенциал в рамках создания европейской ядерной оборонительной системы. Об этом НСН рассказал научный сотрудник сектора военной экономики и инноваций, Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.
Европейские страны впервые со времен окончания Холодной войны обсуждают создание собственной ядерной оборонительной системы в связи с тем, что США перестают быть надежным союзником, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Отмечается, что переговоры проходят на особом уровне среди военных, из-за чего «даже министры» не в курсе происходящего. Стефанович раскрыл, что это обсуждается давно.
«Такие разговоры идут не первый год. На днях господин Колби – замглавы военного ведомства США – прямо подтвердил, что они хотят, чтобы все эти прекрасные европейские страны гораздо больше вкладывались в оборону, но в ядерной части они все еще сохраняют свой зонтик. Европейцы не до конца в это верят, поэтому и обсуждают, как бы укрепить это ядерное сдерживание своими силами. В Европе есть ядерные страны – Франция, Великобритания. Французско-британское ядерное сотрудничество идет не первый год. Другое дело, что Европе предстоит пройти большой путь в этом вопросе, преодолеть массу трудностей. Возможно, это не выводится на политический уровень до принятия согласованного решения, чтобы не порушить весь процесс», - рассказал он.
По данным Bloomberg, президент Франции Эммануэль Макрон в речи на Мюнхенской конференции по безопасности в этом месяце предложит остальной Европе ядерную защиту от лица своей страны. В связи с этим Стефанович отметил, что появление собственной ядерной компоненты у других европейских стран не в интересах Парижа.
«Появление новых ядерных стран совершенно точно не в интересах Франции, но можно ожидать, что французы будут всячески пытаться заставить всех скидываться на поддержание своего ядерного арсенала. И что с этим будет пока сложно сказать, потому что в обмен на это наверняка все остальные захотят чуть большей роли в принятии решений, а французы явно на это пойти не готовы. Вопрос в том, насколько французы готовы использовать свои возможности для защиты стран Восточной Европы. Я думаю, многие хотят завести себе свое собственное ядерное оружие, но я не думаю, что это тот случай», - уточнил Стефанович.
При этом он подчеркнул, что для РФ это не повлечет никаких последствий.
«Для России не будет никаких последствий, у нее остается самый мощный стратегический ядерный арсенал в мире, собственно поэтому европейцы так и озадачены этим вопросом», - подытожил он.
Ранее Стефанович заявил НСН, что к ядерной гонке могут присоединиться Иран, Саудовская Аравия и Египет, тогда в эту сторону посмотрит и Турция.
