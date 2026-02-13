Умер основатель группы Dschinghis Khan Вольфганг Хайхель

Близкие Хайхеля рассказали в соцсетях, что он скончался ещё 20 января. Точную причину смерти они не назвали, но отметили, что музыкан долгое время боролся с проблемами со здоровьем.

Группа Dschinghis Khan была создана в 1979 году специально для участия в конкурсе «Евровидении». Вольфганг Хайхель вместе с другими участниками коллектива исполнили одноимённый хит «Dschinghis Khan» и заняли четвёртое место.

В последствии коллектив неоднократно расходился и воссоединялся, а в 2021 году Хайхель занялся сольной карьерой.

Ранее в возрасте 47 лет умер основатель рок-группы «3 Doors Down» Брэдли Кирк Арнольд, сообщает Telegram-канал Радиоточка НСН».

