Умер основатель группы Dschinghis Khan Вольфганг Хайхель
Один из основателей легендарной немецкой группы Dschinghis Khan Вольфганг Хайхель умер на 76-м году жизни. Об этом сообщает RT.
Близкие Хайхеля рассказали в соцсетях, что он скончался ещё 20 января. Точную причину смерти они не назвали, но отметили, что музыкан долгое время боролся с проблемами со здоровьем.
Группа Dschinghis Khan была создана в 1979 году специально для участия в конкурсе «Евровидении». Вольфганг Хайхель вместе с другими участниками коллектива исполнили одноимённый хит «Dschinghis Khan» и заняли четвёртое место.
В последствии коллектив неоднократно расходился и воссоединялся, а в 2021 году Хайхель занялся сольной карьерой.
Ранее в возрасте 47 лет умер основатель рок-группы «3 Doors Down» Брэдли Кирк Арнольд, сообщает Telegram-канал Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава NASA заявил, что МКС будет оставаться на орбите еще долгое время
- Умер основатель группы Dschinghis Khan Вольфганг Хайхель
- Недетская нагрузка: Почему перенесли введение духовно-нравственной культуры в школах
- Политолог назвал маловероятным проведение выборов на Украине в ближайшее время
- Скинутся французам? Какой будет ядерная оборонительная система Европы
- Алкоголь и сладости: Что дарить китайцам на их Новый год
- Стать семьей: Почему важно строить бизнес с китайцами через дружбу
- Не физика, а сила духа: Какой герой нужен российскому кино
- СМИ: Уехавший продюсер Меладзе заработал в России 100 млн рублей в 2025 году
- «Круговорот людей»: Что нужно знать о поездках в Китай под Новый год
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru