В индустрии заявили о кризисе киносценаристов и худруков театров
С соответствующими заявлениями выступили ректор ВГИК Владимир Малышев и директор театра им. Вахтангова Кирилл Крок.
В индустрии кино России пожаловались на дефицит хороших сценариев для фильмов, а театра — на нехватку главных режиссеров. Работу первых уже пытаются заменить искусственным интеллектом, но пока безуспешно. При этом специалисты призывают воспитывать новое поколение мастеров в России.
КРИЗИС СЦЕНАРИЕВ
Накануне ректор Всероссийского государственного института кинематографии им. Герасимова (ВГИК) Владимир Малышев объявил о нехватке хороших сценариев в российской киноиндустрии. По его мнению, это происходит из-за того, что у молодых сценаристов недостаточно жизненного опыта.
Малышев поделился, что, наблюдая за работой студентов-сценаристов, он видит, как они выбирают темы, которые не находят воплощения в жизни.
«Самих сценаристов нам хватает, даже излишне. Но не хватает хороших сценариев. Когда зритель смотрит кино, он сравнивает его со своей жизнью», - приводит его слова ТАСС.
В связи с этим ректор считает, что для решения проблемы следует объединять творческие и гуманитарные вузы, в которых «рождаются литераторы».
Еще несколько лет назад о катастрофической нехватке сильных сценаристов в России говорил и режиссер Никита Михалков. В связи с этим он напомнил о высоком качестве сценарного искусства в СССР.
«Сегодня это утрачено попыткой догнать манеру общепринятого среднеамериканского кино, смысл поисков которого закончился в 70-х годах», - заявил он в беседе с изданием.
ЗАМЕНЯТ ИИ?
Работу сценаристов в киноиндустрии уже пытаются заменить текстами искусственного интеллекта. Так, СМИ писали, что в 2024 году каждый третий творческий проект в России создавался при помощи ИИ. Например, телеканал «СТС» выпустил сериал «Сидоровы» по сценарию искусственного интеллекта.
Однако в индустрии скептически относятся к сценарным способностям нейросетей. По мнению сценариста сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» и фильма «Сто лет тому вперед» Андрея Золотарева, ИИ еще не может создавать принципиально новые произведения, передающие человеческий опыт, поэтому искусственный интеллект нескоро сможет заменить авторов сценария.
«Эффективность применения нейросетей, на мой взгляд, пока падает, поскольку все поняли, что в творчестве она работает как троечник. Нейросеть использует интеллектуальный багаж, выгруженный в Сеть, и с его помощью компилирует нечто среднее, а это всегда работа троечника. Проблема в том, что нейросеть неконтекстуальна. Когда зритель приходит в кино, он смотрит на передачу человеческого опыта. Только он для нас релевантен, только так мы можем почувствовать себя на месте героя. Нейросеть пока не может с этим конкурировать. Сначала она заменит полицейских, потом врачей и только после доберется до сценаристов», - сказал он в беседе с НСН.
КРИЗИС ХУДРУКОВ
При этом в театральной индустрии страны, например, недовольны будущим худруков. Так, накануне директор Государственного академического театра им. Вахтангова, заслуженный деятель искусств России Кирилл Крок сообщил о кризисе художественных руководителей и главных режиссеров театров в стране. В связи с этим он призвал воспитывать новое поколение таких мастеров.
По мнению Крока, в настоящий момент молодые режиссеры в России понимают, что им легче заниматься проектной деятельностью, а не работать в театрах главными режиссерами, взваливая на себя ответственность за коллектив.
«Еще несколько лет и театры останутся без главрежей и худруков. Сейчас мы должны делать все, чтобы у молодых и талантливых ребят, которые есть сегодня у российских театров, не отбить желание быть главными режиссерами и худруками. Это очень серьезная, системная проблема», - передает ТАСС.
До этого о дефиците театральных режиссеров в РФ говорил и актер Евгений Миронов.
«Сейчас дефицит режиссеров большой сцены, большого пространства, их практически нет. Сейчас такие режиссеры переходят из одного театра в другой, практически все театры превратились в один», - заявил артист в беседе с изданием.
Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в интервью Тelegram-каналу «Радиоточка НСН» отметил, что зритель все чаще отдает предпочтение домашнему кинопросмотру, а не кинотеатрам, а блокбастеры скоро могут вытеснить настоящее кино с большого экрана.
