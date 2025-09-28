В индустрии заявили о кризисе киносценаристов и худруков театров

С соответствующими заявлениями выступили ректор ВГИК Владимир Малышев и директор театра им. Вахтангова Кирилл Крок. 

В индустрии кино России пожаловались на дефицит хороших сценариев для фильмов, а театра — на нехватку главных режиссеров. Работу первых уже пытаются заменить искусственным интеллектом, но пока безуспешно. При этом специалисты призывают воспитывать новое поколение мастеров в России.

Бабушки и стендап: Клоун опроверг опасения о кризисе цирка

КРИЗИС СЦЕНАРИЕВ

Накануне ректор Всероссийского государственного института кинематографии им. Герасимова (ВГИК) Владимир Малышев объявил о нехватке хороших сценариев в российской киноиндустрии. По его мнению, это происходит из-за того, что у молодых сценаристов недостаточно жизненного опыта.

Малышев поделился, что, наблюдая за работой студентов-сценаристов, он видит, как они выбирают темы, которые не находят воплощения в жизни.

«Самих сценаристов нам хватает, даже излишне. Но не хватает хороших сценариев. Когда зритель смотрит кино, он сравнивает его со своей жизнью», - приводит его слова ТАСС.

В Okko видят запрос на решительного героя в кино

В связи с этим ректор считает, что для решения проблемы следует объединять творческие и гуманитарные вузы, в которых «рождаются литераторы».

Еще несколько лет назад о катастрофической нехватке сильных сценаристов в России говорил и режиссер Никита Михалков. В связи с этим он напомнил о высоком качестве сценарного искусства в СССР.

«Сегодня это утрачено попыткой догнать манеру общепринятого среднеамериканского кино, смысл поисков которого закончился в 70-х годах», - заявил он в беседе с изданием.

Плохой сценарист, но отличный «соавтор»: Как ИИ помогает в искусстве

ЗАМЕНЯТ ИИ?

Работу сценаристов в киноиндустрии уже пытаются заменить текстами искусственного интеллекта. Так, СМИ писали, что в 2024 году каждый третий творческий проект в России создавался при помощи ИИ. Например, телеканал «СТС» выпустил сериал «Сидоровы» по сценарию искусственного интеллекта.

Однако в индустрии скептически относятся к сценарным способностям нейросетей. По мнению сценариста сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» и фильма «Сто лет тому вперед» Андрея Золотарева, ИИ еще не может создавать принципиально новые произведения, передающие человеческий опыт, поэтому искусственный интеллект нескоро сможет заменить авторов сценария.

ИИ-актриса привлекла внимание на саммите Цюрихского кинофестиваля

«Эффективность применения нейросетей, на мой взгляд, пока падает, поскольку все поняли, что в творчестве она работает как троечник. Нейросеть использует интеллектуальный багаж, выгруженный в Сеть, и с его помощью компилирует нечто среднее, а это всегда работа троечника. Проблема в том, что нейросеть неконтекстуальна. Когда зритель приходит в кино, он смотрит на передачу человеческого опыта. Только он для нас релевантен, только так мы можем почувствовать себя на месте героя. Нейросеть пока не может с этим конкурировать. Сначала она заменит полицейских, потом врачей и только после доберется до сценаристов», - сказал он в беседе с НСН.

КРИЗИС ХУДРУКОВ

При этом в театральной индустрии страны, например, недовольны будущим худруков. Так, накануне директор Государственного академического театра им. Вахтангова, заслуженный деятель искусств России Кирилл Крок сообщил о кризисе художественных руководителей и главных режиссеров театров в стране. В связи с этим он призвал воспитывать новое поколение таких мастеров.

От Машкова до Франдетти: «Кадровую революцию» в ведущих театрах Москвы объяснили кризисом

По мнению Крока, в настоящий момент молодые режиссеры в России понимают, что им легче заниматься проектной деятельностью, а не работать в театрах главными режиссерами, взваливая на себя ответственность за коллектив.

«Еще несколько лет и театры останутся без главрежей и худруков. Сейчас мы должны делать все, чтобы у молодых и талантливых ребят, которые есть сегодня у российских театров, не отбить желание быть главными режиссерами и худруками. Это очень серьезная, системная проблема», - передает ТАСС.

До этого о дефиците театральных режиссеров в РФ говорил и актер Евгений Миронов.

Мушкетеры и «Дыра»: Чем заняты руки худруков ведущих театров

«Сейчас дефицит режиссеров большой сцены, большого пространства, их практически нет. Сейчас такие режиссеры переходят из одного театра в другой, практически все театры превратились в один», - заявил артист в беседе с изданием.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в интервью Тelegram-каналу «Радиоточка НСН» отметил, что зритель все чаще отдает предпочтение домашнему кинопросмотру, а не кинотеатрам, а блокбастеры скоро могут вытеснить настоящее кино с большого экрана.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:РоссияКризисНикита МихалковТеатрКино

Горячие новости

Все новости

партнеры