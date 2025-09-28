В индустрии заявили о кризисе киносценаристов и худруков театров

КРИЗИС СЦЕНАРИЕВ

Накануне ректор Всероссийского государственного института кинематографии им. Герасимова (ВГИК) Владимир Малышев объявил о нехватке хороших сценариев в российской киноиндустрии. По его мнению, это происходит из-за того, что у молодых сценаристов недостаточно жизненного опыта.

Малышев поделился, что, наблюдая за работой студентов-сценаристов, он видит, как они выбирают темы, которые не находят воплощения в жизни.

«Самих сценаристов нам хватает, даже излишне. Но не хватает хороших сценариев. Когда зритель смотрит кино, он сравнивает его со своей жизнью», - приводит его слова ТАСС.