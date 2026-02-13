Минпросвещения РФ изменило сроки введения "Духовно-нравственной культуры России" (ДНКР) в школах, пишет РИА Новости. Предмет должны были ввести в 5–7-х классах с 2026/27 учебного года. Однако, согласно обновленному решению министерства, в следующем учебном году ДНКР будут изучать только в 5 классе. В 6 и 7 классах предмет появится с 2027/28 учебного года. Артеменко отметила, что разработка содержания новой дисциплины – небыстрый процесс.

«Думаю, это связано с большой нагрузкой на детей. Также с разработкой содержания предмета. Если планируется качественная разработка, процесс не быстрый, не в течение года. Обычно занимает до пяти лет. Нужно подготовить учителей. Наверное, будет организована последовательная работа по подготовке для преподавания дисциплины. При этом сначала нужен учебник, учителей же нужно готовить по тому содержанию, которое заложено в учебнике», - сказала она.

В январе сообщалось, что с 1 сентября 2026 Минпросвещения РФ планирует сократить количество часов иностранного языка в 5-7-х классах с трех часов в неделю до двух, то есть общий объем иностранного языка сократится с 510 до 408 часов.

Ранее депутат Сергей Миронов заявил, что современная школьная программа перегружена лишними предметами, при этом в школах не хватает часов по классическим дисциплинам, таким как русский язык, математика и история, напоминает «Радиоточка НСН».

