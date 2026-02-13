Политолог назвал маловероятным проведение выборов на Украине в ближайшее время

По его словам, это вряд ли возможно из-за недостатка времени для поднготовки, как того требуют законы Украины. А также из-за отсутствия необходимого финансирования, так как в бюджете страны «дыра от $20 до $40 млрд».

Кроме того, эксперт указал, что не ясно, как будут считать голоса граждан Украины, проживающих в ЕС, РФ и «тех территорий, которые Россия включила в свой состав, а Украина считает своими».

«Предпосылок для проведения выборов на Украине в 2026 году очень мало. Если их назначат на декабрь, то тогда это возможно», — заключил Безпалько.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рассуждать о якобы намерениях украинского лидера Владимира Зеленского провести президентские выборы и референдум пока рано, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».