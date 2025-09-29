Как добавил Шнейдеров, важно, чтобы киногерои отражали семейные ценности, оставаясь при этом яркими личностями.

«У всех американских героев семья на первом месте. Даже если он развелся с женой, все равно спасает ребенка, а супруга по сюжету к нему возвращается. Эти семейные ценности, которые несут герои, очень важны. У того же Данилы Багрова ни жены, ни детей, только брат, который его предает. Нам нужны герои, которые несут справедливость, добро, заботятся о семье, детях. Однако сегодня, когда мы выставили, на мой взгляд, совершенно странные традиционные ценности, образ героя практически нивелируется. Получается очень "правильный" человек», - заявил он.

С 1 марта 2026 года в силу вступит закон о блокировке выдачи прокатного удостоверения кино, дискредитирующего духовно-нравственные ценности. Как сообщала председатель комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова, после этого Минкультуры сможет проверять на соответствие нормам и вышедшие ранее фильмы и сериалы.

Однако первый зампред комитета Госдумы РФ по культуре Александр Шолохов заявил «Радиоточке НСН», что сериал «Бригада» и фильмы Алексея Балабанова не стоит запрещать. По его словам, подобные кинопримеры полезны, поскольку помогают понять, как выглядело российское общество еще 20-30 лет назад.

