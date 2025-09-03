Как напомнил собеседник НСН, достойным примером сотрудничества России и Китая в кино стал фильм Андрея Волгина «Красный шелк» с Милошем Биковичем в главной роли. В КНР премьера детектива намечена на 6 сентября.

«В России "Красный шелк" посмотрели 1,5 миллиона человек в этом году, это хороший результат для продолжительного по хронометражу фильма, который к тому же не на семейную аудиторию. Он вышел не в новогодние праздники, а в феврале, но находится в десятке самых успешных российских фильмов года. У нас это безусловный успех, в Китае картина пока не вышла в прокат, но это произойдет уже 6 сентября. У фильма довольно много залов, думаю, люди пойдут. Это все-таки интересная экзотика», - заявил Сычев.

В российских кинотеатрах детектив освоил 688,6 миллиона рублей. В Китае картина российско-китайского производства выйдет в прокат, как локальный проект, и не попадет под действующую в стране квоту для иностранного кино.

Ранее в компании «НМГ Кинопрокат» также сообщали, что у фильма появится сиквел под названием «Черный шелк». Предварительно релиз проекта запланирован на 2027 год, напоминает «Радиоточка НСН».

