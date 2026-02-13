Песков: Новый раунд переговоров по Украине пройдет 17-18 февраля в Женеве

Новый раунд переговоров по Украине пройдет 17-18 февраля. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков: Следующий раунд переговоров по Украине пройдет на следующей неделе

Он указал, что на этот раз местом проведения трёхсторонней российско-американо-украинской встречи выбрана Женева.

«На этот раз российскую делегацию возглавит помощник президента России Владимир Мединский», - заключил представитель Кремля.

Ране постпред США при НАТО Мэттью Уитакер опроверг заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Вашингтон установил конкретные сроки по мирным переговорам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:УкраинаСШАРоссияДмитрий Песков

