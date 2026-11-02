Средний размер пенсии работающих россиян превысил 24 тысячи рублей

Средний размер выплат работающим пенсионерам в России в сентябре превысил 24 тысячи рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на Соцфонд РФ.

Для накопительной пенсии россиянам нужно не менее 15 лет стажа

Средняя пенсия для работающих и неработающих граждан пенсионного возраста в сентябре выросла на 8,3%, до 25,5 тысячи рублей.

Число пенсионеров в России достигло 40,5 млн человек. К 2027 году количество пенсионеров в РФ вырастет до 43 млн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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