Средний размер пенсии работающих россиян превысил 24 тысячи рублей
2 ноября 202603:01
Денис Постольский
Средний размер выплат работающим пенсионерам в России в сентябре превысил 24 тысячи рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на Соцфонд РФ.
Средняя пенсия для работающих и неработающих граждан пенсионного возраста в сентябре выросла на 8,3%, до 25,5 тысячи рублей.
Число пенсионеров в России достигло 40,5 млн человек. К 2027 году количество пенсионеров в РФ вырастет до 43 млн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Средний размер пенсии работающих россиян превысил 24 тысячи рублей
- СМИ: Путин - единственный гарант будущего Европы
- Несовершеннолетних нельзя привлекать к работе 4 ноября
- СМИ: Си Цзиньпин не намерен обсуждать Украину с Трампом и Путиным
- Нетаньяху призвал Трампа нанести удар по Ирану после выборов в США
- Медведев прокомментировал предложение об отправке Туска в Москву
- Для накопительной пенсии россиянам нужно не менее 15 лет стажа
- Финляндия может запретить въезд российским спортсменам
- «Спартак» разгромил «Локомотив» в столичном дерби 13-го тура РПЛ
- Зеленский попросил Эрдогана организовать встречу с Путиным в Турции