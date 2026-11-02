Трамп: США собирают разведданные о России и Китае
Президент США Дональд Трамп на митинге перед сторонниками заявил, что Вашингтон ведет сбор разведывательной информации о России и Китае.
По его словам, Москва и Пекин делают то же самое в отношении американской стороны. Американский лидер указал, что не видит в этом повода для беспокойства. «Но мы делаем это даже лучше, так что не беспокойтесь об этом. Не беспокойтесь», - отметил Трамп.
Глава государства не уточнил, о какой именно разведывательной информации идет речь.
Ранее в Кремле заявили, что Россия, КНР и США потенциально готовы к встрече лидеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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