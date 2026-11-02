Рассылает фейки: Мобильное приложение МЧС подверглось кибератаке
2 ноября 202606:01
Денис Постольский
Мобильное приложение МЧС России подверглось массированной кибератаке, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Из-за этого произошла рассылка фейковой информации. В ней говорилось о якобы угрозе населению. В настоящее время ведутся работы по устранению уязвимости мобильного приложения и восстановлению его нормального функционирования.
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