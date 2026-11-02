Овечкин не забил в восьмом матче НХЛ подряд
2 ноября 202606:33
Денис Постольский
Российский хоккеист, капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не сумел забросить шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Миннесоты» (1:5).
Спортсмен продлил серию без голов до восьми игр. На счету форварда один гол в 13 играх нынешнего сезона, который станет для россиянина последним в НХЛ.
Ранее Овечкин получил пожизненный доступ в ночной клуб за 930-ю шайбу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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