Овечкин не забил в восьмом матче НХЛ подряд

Российский хоккеист, капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не сумел забросить шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Миннесоты» (1:5).

Овечкин не смог забросить шайбу в пятом матче подряд

Спортсмен продлил серию без голов до восьми игр. На счету форварда один гол в 13 играх нынешнего сезона, который станет для россиянина последним в НХЛ.

Ранее Овечкин получил пожизненный доступ в ночной клуб за 930-ю шайбу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпортХоккейАлександр Овечкин

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