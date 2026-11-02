В России началась сокращенная рабочая неделя

Это связано с празднованием Дня народного единства, который отмечается 4 ноября. Праздник приходится на среду. Таким образом, работники с пятидневной рабочей неделей будут трудиться 2, 3, 5 и 6 ноября.

Ранее стало известно, что несовершеннолетних нельзя привлекать к работе 4 ноября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

