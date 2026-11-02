В России началась сокращенная рабочая неделя
2 ноября 202605:01
Денис Постольский
В России началась рабочая неделя из четырех дней.
Это связано с празднованием Дня народного единства, который отмечается 4 ноября. Праздник приходится на среду. Таким образом, работники с пятидневной рабочей неделей будут трудиться 2, 3, 5 и 6 ноября.
Ранее стало известно, что несовершеннолетних нельзя привлекать к работе 4 ноября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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