Никита Кологривый получил травму на съемках сериала «Комбинация» в Саратове

Актер Никита Кологривый во время съёмок сериала «Комбинация», проходивших в Саратове получил травму. Об этом рассказала солистка поп-группы «Комбинация» Татьяна Иванова, сообщает «Комсомольская правда».

Сериал «Комбинация» покажут в конце осени

По её словам, Кологривый сорвал спину. Иванова пожалела артиста, пожелав ему крепкого здоровья.

Ранее стало известно, что певица Алена Апина сыграет преподавателя консерватории в сериале «Комбинация», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Кирилл Кухмарь
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