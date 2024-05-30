Никита Кологривый получил травму на съемках сериала «Комбинация» в Саратове
30 мая 202411:19
Актер Никита Кологривый во время съёмок сериала «Комбинация», проходивших в Саратове получил травму. Об этом рассказала солистка поп-группы «Комбинация» Татьяна Иванова, сообщает «Комсомольская правда».
По её словам, Кологривый сорвал спину. Иванова пожалела артиста, пожелав ему крепкого здоровья.
Ранее стало известно, что певица Алена Апина сыграет преподавателя консерватории в сериале «Комбинация», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru