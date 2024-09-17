СМИ: Нагиев получил травму во время спектакля «Кыся»

Телеведущий и актер Дмитрий Нагиев повредил голень, исполняя роль в спектакле «Кыся» в Театре «МДМ». Об этом сообщил Telegram-канал «МК: срочные новости».

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Отмечается, что инцидент произошел во время первого акта. Во время антракта медики сделали Нагиеву обезболивающий укол. Актер отказался от госпитализации и вновь вышел на сцену.

Ранее актер Никита Кологривый получил травму во время съёмок сериала «Комбинация».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:ПроисшествияСпектакльДмитрий Нагиев

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