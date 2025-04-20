Луппиан: После травмы врачи рекомендовали Боярскому месяц не выходить на сцену

При этом она рассказала, что актер, решая вопрос с выходом на сцену, будет исходить из своего самочувствия.

Ранее Луппиан поделилась с изданием тем, что 13 апреля Боярский упал в театре, после чего у звезды диагностировали перелом ребра и ушиб легкого. Супруга актера добавила, что он чувствует себя хорошо, и его могут выписать из больницы уже на следующей неделе.

Ранее в театре им. Ленсовета заявили, что у Михаила Боярского не подтвердилось подозрение на перелом ребра, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».