Луппиан: После травмы врачи рекомендовали Боярскому месяц не выходить на сцену

Врачи посоветовали народному артисту РСФСР, актеру Михаилу Боярскому, который был госпитализирован после падения на репетиции в театре, месяц не выходить на сцену и соблюдать покой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на супругу знаменитости, художественного руководителя Театра им. Ленсовета, народную артистку РФ Ларису Луппиан.

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При этом она рассказала, что актер, решая вопрос с выходом на сцену, будет исходить из своего самочувствия.

Ранее Луппиан поделилась с изданием тем, что 13 апреля Боярский упал в театре, после чего у звезды диагностировали перелом ребра и ушиб легкого. Супруга актера добавила, что он чувствует себя хорошо, и его могут выписать из больницы уже на следующей неделе.

Ранее в театре им. Ленсовета заявили, что у Михаила Боярского не подтвердилось подозрение на перелом ребра, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Даничев
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