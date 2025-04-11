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Досрочный выход на свободу актера Михаила Ефремова, пробывшего в колонии около 4,5 лет, расколол культурное сообщество на тех, кто за и против его возвращения в профессию. При этом возник вопрос, а найдется ли ему вообще место в новой театральной реальности.

Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин, замдиректора МХТ имени Чехова Вадим Верник, кинорежиссер Алексей Герман-младший и театральный критик Марина Дмитревская оценили творческие перспективы Ефремова.

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Любимец российских зрителей Михаил Ефремов летом 2020 года стал виновником пьяного ДТП в центре Москвы со смертельным исходом. Суд дал актеру 7,5 лет колонии, при этом ему удалось досрочно выйти на свободу 9 апреля 2025 года. Вернувшись в Москву, Ефремов пока не говорил о своих планах, отметив лишь, что ему «не очень», отвечая на вопрос о здоровье. В киноиндустрии его ждут с распростертыми объятиями, а вот с возвращением на театральную сцену пока не все так однозначно.

За время, которое Ефремов провел в местах лишения свободы, поменялось руководство театра «Современник». Теперь им руководит председатель СТД и худрук Театра имени Олега Табакова Владимир Машков. Машков уже заявил, что перспективы возвращения Ефремова на сцену будут зависеть от его самочувствия и адаптации к новой жизни.

Со своей стороны, заместитель директора МХТ имени Чехова Вадим Верник также осторожно высказался о театральных перспективах Ефремова.

В.ВЕРНИК: «Дай Бог, чтобы у него здоровье было прежде всего. Он талантливый актер, я надеюсь, что все у него будет дальше хорошо в профессии».

А вот директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок высказался намного резче. Он категорически отказался даже рассматривать гипотетическую возможность сотрудничества с Ефремовым. Крок рассказал, что в свое время ужаснулся выходом нетрезвого Ефремова на сцену. По его утверждению, актер тогда «и двух слов не мог связать».

Кинорежиссер Алексей Герман-младший, также как и Ефремов, пробивавшийся к славе в тени отца, посоветовал коллегам не закрывать двери перед попавшим в беду актером.

А.ГЕРМАН: «Он многое пережил, теперь надо, чтобы он выбрался из всего, что было, надо жить, двигаться дальше. Я не думаю, что перед ним закроют двери. Любой человек делает ошибки, и судьба порой за это наказывает. Если брать театральное сообщество, поверьте, там ангелов мало. Миша уж точно талантливее и трагичнее, чем многие, он менее фальшивый. Он совершает ошибки, но несет за них ответственность. А если кто-то закроет перед ним дверь, то он идиот, потому что мы все под Богом ходим. Не дай Бог каждому оказаться в этой ситуации».

Он также напомнил, как тяжело Ефремову было пережить всё то, что с ним произошло после аварии.

А.ГЕРМАН: «Михаил Олегович очень талантливый, тонкий, трогательный человек, и многие его проблемы как раз от этой тонкости, незащищенности от мира во многом. Поверьте, тяжело быть сыном Олега Ефремова: представьте, что на него обрушилось, сколько людей его специально цепляли, обижали и принижали. А он искренний человек, ему это все очень тяжело давалось. Когда вся эта трагедия произошла, я думаю, что он просто растерялся, он не знал, как себя вести. Очень многие из друзей с ужасом наблюдали за привлечением адвоката Пашаева и пытались сказать, что это ошибка. Однако, что было, то было. Да, жизнь человеку не вернуть – это трагедия, но надо идти дальше».

