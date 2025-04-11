«Современник» уже не тот: Откроются ли двери театров перед Михаилом Ефремовым
Алексей Герман призвал коллег не закрывать двери перед попавшим в беду актером, Кирилл Крок сказал жесткое "нет", а Владимир Машков и Вадим Верник пожелали актеру здоровья.
От Машкова до Крока: «Не закрывайте двери!»
Досрочный выход на свободу актера Михаила Ефремова, пробывшего в колонии около 4,5 лет, расколол культурное сообщество на тех, кто за и против его возвращения в профессию. При этом возник вопрос, а найдется ли ему вообще место в новой театральной реальности.
Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин, замдиректора МХТ имени Чехова Вадим Верник, кинорежиссер Алексей Герман-младший и театральный критик Марина Дмитревская оценили творческие перспективы Ефремова.
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Любимец российских зрителей Михаил Ефремов летом 2020 года стал виновником пьяного ДТП в центре Москвы со смертельным исходом. Суд дал актеру 7,5 лет колонии, при этом ему удалось досрочно выйти на свободу 9 апреля 2025 года. Вернувшись в Москву, Ефремов пока не говорил о своих планах, отметив лишь, что ему «не очень», отвечая на вопрос о здоровье. В киноиндустрии его ждут с распростертыми объятиями, а вот с возвращением на театральную сцену пока не все так однозначно.
За время, которое Ефремов провел в местах лишения свободы, поменялось руководство театра «Современник». Теперь им руководит председатель СТД и худрук Театра имени Олега Табакова Владимир Машков. Машков уже заявил, что перспективы возвращения Ефремова на сцену будут зависеть от его самочувствия и адаптации к новой жизни.
Со своей стороны, заместитель директора МХТ имени Чехова Вадим Верник также осторожно высказался о театральных перспективах Ефремова.
В.ВЕРНИК: «Дай Бог, чтобы у него здоровье было прежде всего. Он талантливый актер, я надеюсь, что все у него будет дальше хорошо в профессии».
А вот директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок высказался намного резче. Он категорически отказался даже рассматривать гипотетическую возможность сотрудничества с Ефремовым. Крок рассказал, что в свое время ужаснулся выходом нетрезвого Ефремова на сцену. По его утверждению, актер тогда «и двух слов не мог связать».
Кинорежиссер Алексей Герман-младший, также как и Ефремов, пробивавшийся к славе в тени отца, посоветовал коллегам не закрывать двери перед попавшим в беду актером.
А.ГЕРМАН: «Он многое пережил, теперь надо, чтобы он выбрался из всего, что было, надо жить, двигаться дальше. Я не думаю, что перед ним закроют двери. Любой человек делает ошибки, и судьба порой за это наказывает. Если брать театральное сообщество, поверьте, там ангелов мало. Миша уж точно талантливее и трагичнее, чем многие, он менее фальшивый. Он совершает ошибки, но несет за них ответственность. А если кто-то закроет перед ним дверь, то он идиот, потому что мы все под Богом ходим. Не дай Бог каждому оказаться в этой ситуации».
Он также напомнил, как тяжело Ефремову было пережить всё то, что с ним произошло после аварии.
А.ГЕРМАН: «Михаил Олегович очень талантливый, тонкий, трогательный человек, и многие его проблемы как раз от этой тонкости, незащищенности от мира во многом. Поверьте, тяжело быть сыном Олега Ефремова: представьте, что на него обрушилось, сколько людей его специально цепляли, обижали и принижали. А он искренний человек, ему это все очень тяжело давалось. Когда вся эта трагедия произошла, я думаю, что он просто растерялся, он не знал, как себя вести. Очень многие из друзей с ужасом наблюдали за привлечением адвоката Пашаева и пытались сказать, что это ошибка. Однако, что было, то было. Да, жизнь человеку не вернуть – это трагедия, но надо идти дальше».
Один Ефремов и два «Современника»
Театр «Современник», в котором Михаил Ефремов работал с конца 1980-х, за время его отсутствия сильно изменился.
При этом главный редактор «Петербургского театрального журнала» Марина Дмитревская считает, что вопрос о возможном трудоустройстве Ефремова пока вообще не стоит.
М.ДМИТРЕВСКАЯ: «Ему надо сначала разобраться с жизнью, с которой он столкнется, а потом принимать какие-то решения. Сейчас вообще не вопрос его актерской карьеры и трудоустройства, а тем более в связи с театром «Современник» в том виде, в котором он есть сейчас. Нынешний «Современник» является категорической альтернативой театру, который когда-то создавал его отец (Олег Ефремов – прим. НСН). Я не знаю, что за человек вышел из колонии. Судя по его выступлениям, это не тот человек, которого все знали. Что-то с ним там произошло. Ему надо вписаться еще в жизнь за пределами колонии, он же все-таки не понимает, что у нас здесь происходит. Он в замкнутом пространстве пробыл довольно много времени. И то, что «Современник», куда его зовут - это не тот «Современник», который был когда-то, он, может быть, тоже не в курсе?»
М.СИНТИН: «Ефремову прежде всего необходимо поправить здоровье и оглядеться. «Современник» за последнее время покинули почти все ведущие актеры - Елена Яковлева, Сергей Гармаш, Лия Ахеджакова, Владислав Ветров и Василий Мищенко. Некоторые из них по-прежнему задействованы в театре. Играют в одном-двух спектаклях, но получили больше свободы в плане съемок и участия в других театральных проектах. С другой стороны, «Современник» Машкова – это уже не тот театр, что был при Волчек и даже не тот, что был при Рыжакове и после. Ефремову он не особенно уже подходит и по эстетике. Его путь – кино, сериалы и независимые театральные проекты в компании людей близких ему по духу».
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Театральный проект НСН «Вешалка Синтина» выходит в эфире четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
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