СМИ: Боярский госпитализирован после травм на спектакле в Санкт-Петербурге
18 апреля 202521:07
Михаил Боярский был госпитализирован после несчастного случая на сцене в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал 112.
По данным канала, актер потерял равновесие и упал с высоты примерно трех метров, приземлившись на спину.
В результате инцидента Боярский получил травмы, включая переломы грудных позвонков и ушибы.
В настоящее время ему оказывают медицинскую помощь, другие подробности о состоянии артиста не разглашаются, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru