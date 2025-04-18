СМИ: Боярский госпитализирован после травм на спектакле в Санкт-Петербурге

Михаил Боярский был госпитализирован после несчастного случая на сцене в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал 112.

По данным канала, актер потерял равновесие и упал с высоты примерно трех метров, приземлившись на спину.

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В результате инцидента Боярский получил травмы, включая переломы грудных позвонков и ушибы.

В настоящее время ему оказывают медицинскую помощь, другие подробности о состоянии артиста не разглашаются, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Даничев
ТЕГИ:ГоспитализацияМихаил Боярский

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