Трамп допустил новые шаги против Ирана при отсутствии сделки

Лидер США Дональд Трамп на митинге перед сторонниками заявил, что Вашингтон может предпринять новые действия против Ирана, если не будут достигнуты договоренности.

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«Я хочу попытаться сохранить все жизни, если смогу», - сказал американский президент. «Но в какой-то момент нам придется им всыпать», - указал он. Трамп отметил, что США могут сделать это «простым путем».

Ранее США предупредили Ближний Восток о возможных новых атаках на Иран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ближний ВостокИранСШАДональд Трамп

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