Россияне могут получать сразу две пенсии

Наиболее многочисленная группа — военные. Если отставник выходит на общий пенсионный возраст, имеет 15 лет гражданского стажа — не считая уже учтённой службы — и 30 пенсионных коэффициентов, он может к ведомственной пенсии добавить страховую.

Вторая, гражданская, пенсия назначается без фиксированной выплаты, которая в текущем году составляет около 9,5 тыс. рублей. Данное исключение действует в отношении получивших инвалидность после военной травмы, в том числе добровольцев и участников специальной военной операции. Аналогичное право есть у граждан с инвалидностью — участников Великой Отечественной, жителей блокадного Ленинграда, осаждённых Севастополя и Сталинграда.

Третья группа — родители военнослужащих, погибших на службе по призыву или умерших после увольнения вследствие военной травмы. Также сюда входят их дети с инвалидностью I и II группы и вдовы, не вступившие в новый брак. В отдельной категории - космонавты и лётчики-испытатели.

Число пенсионеров в России достигло 40,5 млн человек. К 2027 году количество пожилых людей в стране вырастет до 43 млн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

