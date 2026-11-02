Российскую пловчиху отправили на допинг-контроль после победы на Олимпиаде
2 ноября 202603:34
Денис Постольский
Пловчиху из России Серафиму Фокину направили на проверку на допинг после выступления на юношеской Олимпиаде в Дакаре, сообщает ТАСС.
Она выиграла финальный заплыв на 100 м брассом. Это произошло сразу после того, как спортсменка одержала победу на соревновании. Фокина стала первой российской спортсменкой, завоевавшей медаль на нынешних Играх.
Ранее в ОКР назвали российских спортсменов самыми проверяемыми на допинг в мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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