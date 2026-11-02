Российскую пловчиху отправили на допинг-контроль после победы на Олимпиаде

Она выиграла финальный заплыв на 100 м брассом. Это произошло сразу после того, как спортсменка одержала победу на соревновании. Фокина стала первой российской спортсменкой, завоевавшей медаль на нынешних Играх.

Ранее в ОКР назвали российских спортсменов самыми проверяемыми на допинг в мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

