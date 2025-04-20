СМИ: Директор группы «На-На» Фроликов умер во время операции

О смерти Фроликова вечером 19 апреля сообщили представители «На-На» на странице группы в одной из соцсетей. Известно, что Виталий работал с музыкальным коллективом более 30 лет и, по словам близких, «до последнего жил группой и ездил на все гастроли».

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что 17 ноября 2024 года после продолжительной болезни умер бывший солист группы «На-На» Владимир Левкин.