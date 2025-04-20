СМИ: Директор группы «На-На» Фроликов умер во время операции
76-летний директор группы «На-На» Виталий Фроликов скончался во время операции. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot».
По данным источника, менеджеру музыкантов проводили плановую операцию на сердце, однако оно остановилось. Врачи не смогли спасти директора «На-на», и он скончался в момент хирургического вмешательства.
О смерти Фроликова вечером 19 апреля сообщили представители «На-На» на странице группы в одной из соцсетей. Известно, что Виталий работал с музыкальным коллективом более 30 лет и, по словам близких, «до последнего жил группой и ездил на все гастроли».
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что 17 ноября 2024 года после продолжительной болезни умер бывший солист группы «На-На» Владимир Левкин.
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