Дмитриев: Зеленский пытается подорвать позиции республиканцев

Президент Украины Владимир Зеленский не извлекает уроков из предыдущих ошибок, сообщил в соцсети Х спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

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Он продолжает попытки подорвать позиции Республиканской партии в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США, тем самым поучая американского президента Дональда Трампа. Так российский политик прокомментировал слова Зеленского о возможном энергетическом перемирии.

«Если американский президент считает, что эта война влияет на цены [на электроэнергию в США], он может попросить об энергетическом перемирии [на переговорах в Абу-Даби]», - заявил президент Украины.

Ранее стало известно, что Россия ведет сбор информации к трибуналу по Зеленскому, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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