Он продолжает попытки подорвать позиции Республиканской партии в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США, тем самым поучая американского президента Дональда Трампа. Так российский политик прокомментировал слова Зеленского о возможном энергетическом перемирии.

«Если американский президент считает, что эта война влияет на цены [на электроэнергию в США], он может попросить об энергетическом перемирии [на переговорах в Абу-Даби]», - заявил президент Украины.

Ранее стало известно, что Россия ведет сбор информации к трибуналу по Зеленскому, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

