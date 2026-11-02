Дмитриев: Зеленский пытается подорвать позиции республиканцев
Президент Украины Владимир Зеленский не извлекает уроков из предыдущих ошибок, сообщил в соцсети Х спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.
Он продолжает попытки подорвать позиции Республиканской партии в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США, тем самым поучая американского президента Дональда Трампа. Так российский политик прокомментировал слова Зеленского о возможном энергетическом перемирии.
«Если американский президент считает, что эта война влияет на цены [на электроэнергию в США], он может попросить об энергетическом перемирии [на переговорах в Абу-Даби]», - заявил президент Украины.
Ранее стало известно, что Россия ведет сбор информации к трибуналу по Зеленскому, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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