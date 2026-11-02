СМИ: Жители Киева недовольны Кличко из-за неготовности города к зиме
Жители Киева критикуют мэра Виталия Кличко за неготовность города к зиме, сообщает Neue Zürcher Zeitung.
По данным издания, в украинской столице давно назревает недовольство главой города, под руководством которого Киев столкнулся с регулярными блэкаутами из-за перегруженности энергосистемы. Кроме того, администрация Кличко забросила реновацию водопроводной и канализационной сетей, что в совокупности с нехваткой мобильных установок для выработки электроэнергии побуждает граждан активнее критиковать городские власти.
Люди также недовольны нерациональным использованием средств - киевские власти проводят реконструкцию площади и строят пешеходный мост.
Ранее в Киеве вспыхнули протесты с требованием отставки Кличко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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