Лето стало для кинотеатров самым провальным сезоном 2025 года. За три месяца так и не вышло ни одного релиза, который смог бы заработать в прокате миллиард рублей.

Лучший результат показала комедия с Юрием Стояновым «На деревню дедушке», что стало для кинотеатров приятным удивлением. В общей сложности четыре летних релиза попали в топ-20 самых кассовых фильмов 2025 года, но три из них оказались за пределами первой десятки. Не исключено, что осенние киноновинки сдвинут их за пределы рейтинга.