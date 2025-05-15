«Том Круз, спасибо»: Критики расхвалили восьмую часть «Миссия невыполнима»

В частности, к плюсам кинокартины критики отнесли актёрскую игру Тома Круза, большое количество экшен-сцен и безумные трюки. В списке недостатков указаны хронометраж (два часа и 49 минут), большое число новых персонажей и некоторую запутанность сюжета.

«Том Круз, спасибо тебе. Миссия выполнена», - написал обозреватель британского издания The Times Кевин Махер.

Критик Ричард Лоусон из Vanity Fair, в свою очередь, отметил, что если восьмой фильм действительно будет последним во франшизе, то «история закончилась на правильной ноте».

«Миссия невыполнима: Финальная расплата» является продолжением ленты «Смертельная расплата». В восьмом фильме агент Итан Хант, которого играет Том Круз, и его команда продолжат борьбу с преступной группировкой Габриэля и искусственным интеллектом «Сущность». Мировая премьера ленты состоится 23 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

