«Том Круз, спасибо»: Критики расхвалили восьмую часть «Миссия невыполнима»
Критики расхвалили восьмую часть франшизы «Миссия невыполнима». Лента с названием «Финальная расплата», премьера которой состоялась в рамках Каннского кинофестивала, получила на агрегаторе Rotten Tomatoes 89% одобрительных отзывов.
В частности, к плюсам кинокартины критики отнесли актёрскую игру Тома Круза, большое количество экшен-сцен и безумные трюки. В списке недостатков указаны хронометраж (два часа и 49 минут), большое число новых персонажей и некоторую запутанность сюжета.
«Том Круз, спасибо тебе. Миссия выполнена», - написал обозреватель британского издания The Times Кевин Махер.
Критик Ричард Лоусон из Vanity Fair, в свою очередь, отметил, что если восьмой фильм действительно будет последним во франшизе, то «история закончилась на правильной ноте».
«Миссия невыполнима: Финальная расплата» является продолжением ленты «Смертельная расплата». В восьмом фильме агент Итан Хант, которого играет Том Круз, и его команда продолжат борьбу с преступной группировкой Габриэля и искусственным интеллектом «Сущность». Мировая премьера ленты состоится 23 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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