«Наши там побеждают!»: Кинотеатры ждут от «Балерины» сборов «Джона Уика 4»
У спин-оффа кинофраншизы «Джон Уик» сегодня нет жанровых конкурентов в российском прокате, рассказала НСН Елена Хажинская.
Фильм «Балерина» предложит зрителю все лучшее, что представлено в боевиках о Джоне Уике, однако акцент на женском персонаже и название картины может помешать ей в прокате, заявила в беседе с НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), руководитель букинг-агентства «Оптима кино» Елена Хажинская.
С 5 июня, за день до мировой премьеры, в российский прокат выходит спин-офф кинофраншизы «Джон Уик» фильм «Балерина». Главную роль в картине исполнила Ана де Армас, также на больших экранах можно будет увидеть Анжелику Хьюстон, Киану Ривза, Иэна Макшейна и Лэнса Реддика. По сюжету опытная наемница и по совместительству профессиональная балерина охотится на убийц своей семьи. Как отметила Хажинская, кинотеатры рассчитывают, что «Балерина» заработает в России полмиллиона рублей.
«Кинотеатры надеются на сборы "Джона Уика 4". "Балерина" - очень качественный боевик с отчасти неожиданными поворотами сюжета, с фантастическими боями, как это обычно бывает в фильмах о Джоне Уике. У картины достаточно агрессивная рекламная кампания, все прокатчики и кинотеатры надеются, что зритель это заметит и фильм соберет 500 миллионов рублей или даже больше. Тем, кто любит Джона Уика, фильм понравится, и хорошо, что в нем есть Киану Ривз. Несмотря на то, что там многих убивают, «Балерина» скорее положительная история, наши побеждают. Есть даже некая мораль», - рассказала она.
Собеседница НСН также допустила, что отсутствие намека на вселенную Джона Уика в названии картины и главный женский персонаж могут остудить интерес зрителя.
«Есть, конечно, некоторые нюансы, к примеру, главная героиня-женщина, это, наверное, понравится не всем, кто любит боевики. Также – лето не самое боевиковое время. Конечно, если бы было название "Джон Уик: Балерина", наверное, он бы привлекал больше народа. Однако картина называется просто "Балерина", некоторым людям придется разбираться, не фильм ли это про Большой театр», - пояснила Хажинская.
При этом по ее словам, у «Балерины» сегодня нет конкурентов в российском прокате.
«В "Балерине" можно будет увидеть бой между огнеметом и гидрантом, что лично для меня стало чем-то новым. В России не снимают массовые боевики, иностранных массовых боевиков в принципе мало, а до нас доходит почти нисколько. Франшиза "Джон Уик" останется в анналах кинематографа, как один из наилучших примеров боевиков с небанальным сюжетом. Это не просто драки, это герой, к которому относишься с любовью, всех там жалко. В рамках фильмов категории 18+ конкурентов в прокате у "Балерины" нет и их не будет долго. При этом у "Кракена" аудитория была более широкой, во-первых, у этого фильма есть высокие рейтинги, во-вторых, широкая рекламная кампания, которая до сих пор позволяет заработать хорошие деньги», - заметила она.
Ранее в Москве состоялась светская премьера фильма. Событие в кинотеатре «Октябрь» посетила актриса Ирина Безрукова, телеведущий и певец Тимур Родригез, певица Виктория Дайнеко, а также режиссер Сарик Андреасян с женой, актрисой Лизой Моряк и другие, передает «Радиоточка НСН».
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