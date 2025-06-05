С 5 июня, за день до мировой премьеры, в российский прокат выходит спин-офф кинофраншизы «Джон Уик» фильм «Балерина». Главную роль в картине исполнила Ана де Армас, также на больших экранах можно будет увидеть Анжелику Хьюстон, Киану Ривза, Иэна Макшейна и Лэнса Реддика. По сюжету опытная наемница и по совместительству профессиональная балерина охотится на убийц своей семьи. Как отметила Хажинская, кинотеатры рассчитывают, что «Балерина» заработает в России полмиллиона рублей.

«Кинотеатры надеются на сборы "Джона Уика 4". "Балерина" - очень качественный боевик с отчасти неожиданными поворотами сюжета, с фантастическими боями, как это обычно бывает в фильмах о Джоне Уике. У картины достаточно агрессивная рекламная кампания, все прокатчики и кинотеатры надеются, что зритель это заметит и фильм соберет 500 миллионов рублей или даже больше. Тем, кто любит Джона Уика, фильм понравится, и хорошо, что в нем есть Киану Ривз. Несмотря на то, что там многих убивают, «Балерина» скорее положительная история, наши побеждают. Есть даже некая мораль», - рассказала она.