«Не тем дают деньги»: Бурлаков призвал создателей «Плагиатора» учиться у Тодоровского
Музыкальный продюсер Леонид Бурлаков пояснил НСН, почему не стоит эксплуатировать музыкальные хиты в кино.
Вместо ставки на хиты Григория Лепса и группы «Кино» авторам «Плагиатора» стоило бы продумать оригинальный сценарий, подчеркнул в беседе с НСН бывший продюсер группы «Мумий Тролль» и Земфиры (признана в РФ иноагентом) Леонид Бурлаков.
Музыкальный фильм «Плагиатор», премьера которого состоялась 10 июля, за 28 дней проката собрал около 150 млн рублей. При этом в киноиндустрии картину называли главной новинкой лета и ожидали сборы на уровне 500 миллионов рублей. По сюжету герой караоке перемещается в 1990-е и присваивает себе все знаменитые хиты за 30 лет. В картине звучат культовые песни «Кино», Андрея Губина, Шуры, а также современных исполнителей NILETTO и CREAM SODA. Бурлаков допустил, что фильм не заинтересовал зрителей, поскольку оказался вторичным и некачественным.
«Наверное, в случае с "Плагиатором" просто сняли плохое кино, вот зрители и не пошли. Я стараюсь плохое кино не смотреть, только хорошее. Время у нас у всех ограничено, и тратить его на что-то неинтересное не хочется. Когда говорили про сериал "Король и Шут", было интересно посмотреть, как скрестили историю со сказкой. Это был первый подобный проект. Сняли бы они вторыми, никто не обратил бы внимания. Также все зависит от контента. "Руки Вверх!" активно себя пиарили последние 10 лет с помощью талантливого Пети Шекшеева, вот и в кино люди сходили. У Валерия Тодоровского когда-то выходил фильм, "Стиляги", сделано было хорошо, талантливо», - заявил он.
По словам собеседника НСН, создателям кино стоило бы делать ставку на нечто более оригинальное.
«Не нужно эксплуатировать хиты, лучше искать новые формы, как-то удивлять людей. Надо думать, а не бежать за паровозом. Надо учиться у талантливых людей. Какие-то музыкальные фильмы у нас все-таки были популярны. Например, фильм "Мама" 1970-х годов с Михаилом Боярским и Людмилой Гурченко. Там была очень хорошая музыка и очень хорошие актеры. Все, кто вокруг меня имеет детей, обязательно первым делом показывают "Маму", это хороший пример. Умели же у нас когда-то это делать, и сейчас тоже умеют, просто не тем дают деньги», - допустил Бурлаков.
Как добавил музыкальный продюсер, массовая аудитория при этом тоже не стремится открывать для себя что-то новое. По его словам, именно с этим связана новая волна успеха музыкальных артистов прошлых десятилетий.
«Интерес продлится до первого талантливого, гениального нового артиста. Это всегда было и будет. На безрыбье и «Руки Вверх!» - музыка. Массовой аудитории тоже надо обзаводиться вкусом, переставать быть массовой аудиторией. Сейчас есть интернет, можно найти что-то интересное для себя. Люди выбирают музыку, которая была когда-то популярной, потому что лень потратить время на поиск, обычная матушка-лень. Но надо побеждать в себе неверие к новому», - подчеркнул он.
Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в беседе с «Радиоточкой НСН» отмечал, что картине «Плагиатор» не хватило драйва и интересных сюжетных поворотов, чтобы стать народной комедией на уровне «Горько!» или «Самый лучший день».
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