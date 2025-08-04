Как добавил музыкальный продюсер, массовая аудитория при этом тоже не стремится открывать для себя что-то новое. По его словам, именно с этим связана новая волна успеха музыкальных артистов прошлых десятилетий.

«Интерес продлится до первого талантливого, гениального нового артиста. Это всегда было и будет. На безрыбье и «Руки Вверх!» - музыка. Массовой аудитории тоже надо обзаводиться вкусом, переставать быть массовой аудиторией. Сейчас есть интернет, можно найти что-то интересное для себя. Люди выбирают музыку, которая была когда-то популярной, потому что лень потратить время на поиск, обычная матушка-лень. Но надо побеждать в себе неверие к новому», - подчеркнул он.

Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в беседе с «Радиоточкой НСН» отмечал, что картине «Плагиатор» не хватило драйва и интересных сюжетных поворотов, чтобы стать народной комедией на уровне «Горько!» или «Самый лучший день».

