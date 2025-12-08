СМИ: Из США депортировали 50 граждан Ирана и России
Около 50 граждан России, Ирана и ряда арабских стран депортировали из США. Об этом пишет New York Times со ссылкой на двух официальных лиц из Ирана.
Отмечается, что граждан выслали в воскресенье чартерным рейсом.
«Самолет, на котором находились около 50 граждан Ирана, а также депортируемых лиц из арабских стран и России, вылетел из аэропорта "Меса" в Аризоне и будет делать остановки в Египте и Кувейте», - пишет газета.
По данным издания, депортируемые россияне высадятся в Каире.
Ранее стало известно, что США готовятся депортировать около 80 украинцев, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Под Ростовом задержали агента Киева после поджога термошкафа сотовой вышки
- «Бирюльки прошлого века»: Российские стриминги обвинили в сокрытии статистики
- Желающим покинуть Россию из-за блокировки Roblox посоветовали психолога
- В Алтайском крае два человека погибли при столкновении поезда и авто
- Фильм «Волчок» возглавил российский кинопрокат по итогам выходных
- СМИ: Из США депортировали 50 граждан Ирана и России
- Долина заявила в иске, что Лурье не проявила разумной осмотрительности
- В Московском зоопарке родились два амурских тигренка
- Таиланд закрыл 641 школу из-за обострения конфликта с Камбоджей
- Торопят или топят? Зеленский до сих пор не ознакомился с мирным планом США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru