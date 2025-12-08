СМИ: Из США депортировали 50 граждан Ирана и России

Около 50 граждан России, Ирана и ряда арабских стран депортировали из США. Об этом пишет New York Times со ссылкой на двух официальных лиц из Ирана.

Отмечается, что граждан выслали в воскресенье чартерным рейсом.

«Самолет, на котором находились около 50 граждан Ирана, а также депортируемых лиц из арабских стран и России, вылетел из аэропорта "Меса" в Аризоне и будет делать остановки в Египте и Кувейте», - пишет газета.

По данным издания, депортируемые россияне высадятся в Каире.

Ранее стало известно, что США готовятся депортировать около 80 украинцев, пишет 360.ru.

