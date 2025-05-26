Шлейф Disney: Как Лило и Стич разнесли в прокате СНГ Соловья и Муромца
Российские продюсеры пока не могут обеспечить фильмам продвижение на уровне студии Disney, поэтому проигрывают в битве за внимание аудитории, заявила НСН Нина Ромодановская.
Известное название помогло студии Disney привлечь зрителя в кинотеатр, в то время как российской киноновинке про популярных сказочных героев не хватило рекламы в странах СНГ, допустила в разговоре с НСН главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская.
Игровая версия одноименного мультфильма «Лило и Стич» стартовала в мировом прокате с 23 мая и по итогам первого уикенда заработала 342 миллиона долларов. Некоторые критики, уже посмотревшие ленту, назвали ее, вероятно, лучшим игровым ремейком Disney. В странах СНГ проект освоил кассу в 80 миллионов рублей. При этом сборы фэнтези «Соловей против Муромца» с Владимиром Любимцевым и Никитой Ефремовым в СНГ составили 56.5 миллиона рублей. Ромодановская допустила, что российская новинка проиграла фильму «Лило и Стич» из-за недоработки продюсеров.
«Провал "Белоснежки" был связан со скандалом, который даже студия Disney не смогла погасить. Также бывают чисто художественные неудачи. Фильму "Лило и Стич", безусловно, помог известный бренд. Так работает кинобизнес – бренды продвигают контент и наоборот. Disney грамотно работает со своей аудиторией, и сейчас мы наблюдаем шлейф этой работы, даже через несколько лет отсутствия. Аудитория оказалась более подготовленной к проекту "Лило и Стич", а не к "Соловью против Муромца". Наши продюсеры все-таки недорабатывают по маркетингу», - пояснила она.
В теневой прокат в России фильм «Лило и Стич» выйдет с 31 мая. По словам собеседницы НСН, сборы предсеансового обслуживания сегодня почти не влияют на общую кассу российских кинотеатров. При этом она также заметила, что в ближайшие месяцы в прокате не ожидается крупных российских релизов.
«Количество российских кинотеатров, которые работают с теневым контентом, снижается, потому что аудитория хуже реагирует на такие проекты. Практически нет рекламы, люди не узнают о премьерах. Думаю, тенденция к снижению интереса продолжится. Цифры теневого проката влияют на общую кассу все меньше и меньше. Однако летом практически нет крупных российских релизов. До коронавируса выходило по два-три голливудских блокбастера в неделю, российские кинопроизводители пока, к сожалению, не в состоянии создавать такое количество блокбастеров», - сказала Ромодановская.
За фильмами «Лило и Стич» и «Миссия невыполнима: Финальная расплата» в прокате США последует множество релизов со знакомыми названиями: игровой ремейк «Как приручить дракона», фильм «Супермен» Джеймса Ганна и «Фантастическая четверка: Первые шаги» Marvel.
Ранее глава крупнейшей объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин заявил «Радиоточке НСН», что на данный момент доля теневого проката в российских кинотеатрах не превышает 15%, что соответствует уровню 2024 года. По его словам, к концу 2025 года показатель может снизиться до 10%.
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