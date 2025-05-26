В теневой прокат в России фильм «Лило и Стич» выйдет с 31 мая. По словам собеседницы НСН, сборы предсеансового обслуживания сегодня почти не влияют на общую кассу российских кинотеатров. При этом она также заметила, что в ближайшие месяцы в прокате не ожидается крупных российских релизов.

«Количество российских кинотеатров, которые работают с теневым контентом, снижается, потому что аудитория хуже реагирует на такие проекты. Практически нет рекламы, люди не узнают о премьерах. Думаю, тенденция к снижению интереса продолжится. Цифры теневого проката влияют на общую кассу все меньше и меньше. Однако летом практически нет крупных российских релизов. До коронавируса выходило по два-три голливудских блокбастера в неделю, российские кинопроизводители пока, к сожалению, не в состоянии создавать такое количество блокбастеров», - сказала Ромодановская.

За фильмами «Лило и Стич» и «Миссия невыполнима: Финальная расплата» в прокате США последует множество релизов со знакомыми названиями: игровой ремейк «Как приручить дракона», фильм «Супермен» Джеймса Ганна и «Фантастическая четверка: Первые шаги» Marvel.

Ранее глава крупнейшей объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин заявил «Радиоточке НСН», что на данный момент доля теневого проката в российских кинотеатрах не превышает 15%, что соответствует уровню 2024 года. По его словам, к концу 2025 года показатель может снизиться до 10%.

