Правительство одобрило найм без испытательного срока женщин с детьми до 3 лет

Правительство России поддержало законопроект о запрете на установление испытательного срока при приеме на работу женщин с детьми до трех лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на отзыв кабмина.

С соответствующей инициативой выступил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Парламентарий предложил изменить статью Трудового кодекса, которая сейчас предусматривает льготу для матерей с детьми до 1,5 года.

В пояснительной записке отмечается, что воспитание ребенка до 3 лет - время чрезвычайной нагрузки и повышенной ответственности для женщины, установление испытательного срока при найме в этот период создает избыточный стресс, дополнительные психологические барьеры для женщин, затрудняет их возвращение к работе. Это ущемляет трудовые права россиянок с маленькими детьми, и может провоцировать скрытую дискриминацию, когда соискательнице отказывают в трудоустройстве без объяснения причин.

Правительство поддержало законопроект, указав, что он не противоречит документам более высокой юридической силы, а его реализация не повлияет на доходы либо расходы бюджетной системы РФ.

Ранее стало известно что россиянки-многодетные матери смогут досрочно выйти на пенсию в 2026 году. Так, женщинам с тремя детьми разрешена пенсия в 57 лет, с четырьмя — в 56, а с пятью и более — в 50 лет, пишет Ura.ru.

