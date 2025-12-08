Правительство одобрило найм без испытательного срока женщин с детьми до 3 лет
Правительство России поддержало законопроект о запрете на установление испытательного срока при приеме на работу женщин с детьми до трех лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на отзыв кабмина.
С соответствующей инициативой выступил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Парламентарий предложил изменить статью Трудового кодекса, которая сейчас предусматривает льготу для матерей с детьми до 1,5 года.
В пояснительной записке отмечается, что воспитание ребенка до 3 лет - время чрезвычайной нагрузки и повышенной ответственности для женщины, установление испытательного срока при найме в этот период создает избыточный стресс, дополнительные психологические барьеры для женщин, затрудняет их возвращение к работе. Это ущемляет трудовые права россиянок с маленькими детьми, и может провоцировать скрытую дискриминацию, когда соискательнице отказывают в трудоустройстве без объяснения причин.
Правительство поддержало законопроект, указав, что он не противоречит документам более высокой юридической силы, а его реализация не повлияет на доходы либо расходы бюджетной системы РФ.
Ранее стало известно что россиянки-многодетные матери смогут досрочно выйти на пенсию в 2026 году. Так, женщинам с тремя детьми разрешена пенсия в 57 лет, с четырьмя — в 56, а с пятью и более — в 50 лет, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Торопят или топят? Зеленский до сих пор не ознакомился с мирным планом США
- Telegram добавил новый способ авторизации по ключу доступа
- Над Россией за ночь уничтожили 67 украинских беспилотников
- Здание Северо-Курильской больницы повреждено после землетрясения
- Правительство одобрило найм без испытательного срока женщин с детьми до 3 лет
- Стало известно о возможном наличии у инопланетного 3I/ATLAS двух хвостов
- Минпромторг не поддержал установление единого формата цен на весовые товары
- Госдума: Педагогам и медикам нужно выплачивать 13-ю зарплату
- СМИ: Время пребывания мигрантов ограничат сроком трудового договора
- Трамп заявил, что Зеленский его разочаровал
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru