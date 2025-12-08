Стало известно о возможном наличии у инопланетного 3I/ATLAS двух хвостов

Согласно данным, обнародованным профессором Гарвардского университета Ави Лебом, межзвездный объект 3I/ATLAS, часто получающий в прессе ярлык «инопланетного корабля», может иметь два хвоста.

Телескоп NASA заметил межзвездный объект 3I/ATLAS до его открытия

На новом снимке объекта обнаружены признаки двух потоков вещества. Антихвост, направленный в сторону Солнца, достигает длины более 60 000 км.

Направление этого антихвоста необычным образом изменилось в точке максимального сближения с Солнцем, что не наблюдается у типичных комет.

Леб отметил, что данная особенность отличает 3I/ATLAS от известных науке комет.

Ранее 3I/ATLAS сблизится с Юпитером вопреки особенностям ее орбиты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Космос

Горячие новости

Все новости

партнеры