Здание Северо-Курильской больницы повреждено после землетрясения
Здание Северо-Курильской центральной районной больницы получило повреждения в результате землетрясения. Об этом сообщила Сахалинская прокуратура.
Ранее подземные толчки магнитудой 5,2 произошли в Тихом океане близ побережья северных Курил. Как сообщала начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова, эпицентр находился на острове Парамушир в 76 километрах к юго-востоку от Северо-Курильска. Толчок силой до 4 баллов могли ощутить на Парамушире.
«В Северо-Курильске произошло землетрясение... Произошел прорыв отопительной трубы в здании Северо-Курильской центральной районной больницы», - указали в прокуратуре.
Последствия устранения ЧП контролирует прокурор района.
Ранее в районе поселка Лазаревское в Сочи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,1 балла, пишет Ura.ru.
