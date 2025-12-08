Здание Северо-Курильской больницы повреждено после землетрясения

Силы ПВО за ночь сбили 67 украинских БПЛА над регионами России Минпромторг выступил против единого формата указания цен на весовые товары Время пребывания трудовых мигрантов в России ограничат сроком трудового договора Мурашко: Большая часть населения России не имеет заболеваний репродуктивной системы и может иметь детей Американцы успешно вывели на орбиту 28 спутников Starlink