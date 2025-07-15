Суммы скромные: «Теневой» прокат лишил зарубежные фильмы миллиардных сборов в России
При поддержке дистрибьютора боевик «Мир Юрского периода: Возрождение» заработал бы в российском прокате миллиард рублей уже на первой неделе проката, заявила НСН Нина Ромодановская.
Отсутствие рекламной поддержки лишает миллиардных сборов фильмы, которые сегодня выходят в России в «теневом» прокате, допустила в разговоре с НСН главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская.
Как сообщает «Бюллетень кинопрокатчика», лидером кинопроката в минувшие выходные стал фильм «Мир Юрского периода: Возрождение» со Скарлетт Йоханссон. Боевик, представленный в «теневом» прокате, заработал за прошлые выходные 59 миллионов рублей, опередив российскую комедию «Плагиатор» (42 миллиона рублей), а также картины «Не одна дома 2» (37,6 миллиона рублей) и «На деревню дедушке» (32,2 миллиона рублей). Как подчеркнула Ромодановская, в случае официального релиза сборы зарубежного проекта могли бы быть куда выше.
«Сложно оценивать теневой прокат, потому что он разбивается на 15-17 короткометражек. История не терпит сослагательного наклонения, но если бы "Мир Юрского периода: Возрождение" выходил в России при содействии официального дистрибьютора UPI, с маркетинговым бюджетом в 100-200 миллионов рублей, которые обычно мэйджоры выделяли на блокбастеры, кассовые сборы первого уикенда были бы за миллиард. С учетом отсутствия рекламы и достаточного числа площадок даже студийные высокобюджетные фильмы в России сегодня собирают очень скромную сумму», - сказала она.
С 11 июля в широкий мировой прокат вышел «Супермен» Джеймса Ганна, и по итогу первого уикенда заработал в Канаде и США $122 миллиона. Вероятно, в скором времени картина будет представлена и в российском параллельном прокате. Хотя релиз прежде причисляли к наиболее ожидаемым проектам, собеседница НСН отметила, что российскому зрителю наскучили подобные фильмы.
«Представители кинотеатров отмечают, что интерес российского зрителя к супергеройскому кино сильно снизился. Прежде он подогревался маркетингом. Сейчас интенсивного прогрева нет, и аудитория охладела к таким проектам. Часть зрителей наверняка их ждет, какие-то сборы будут, но это не сравнимо с возможными цифрами официального проката. Давно слышу разговоры о том, что аудитория устала от франшиз и от одних и тех же фильмов. Не готова поддержать эту точку зрения, на мой взгляд интерес волнообразный, зависит от качества конкретного фильма. Картина либо нравится аудитории, либо нет. Однако студии тоже не могут бесконечно снимать эти так называемые киносериалы. В конце концов упадет сценарное качество, невозможно бесконечно разрабатывать одну и ту же тему», - пояснила она.
Ранее председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков в разговоре с «Радиоточкой НСН» отметил, что в последние два года эффективность «теневого» проката опустилась до 10%. По его словам, если раньше иностранный фильм мог заработать в России миллиард рублей, то сегодня он соберет не больше 100 миллионов рублей
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