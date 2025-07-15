С 11 июля в широкий мировой прокат вышел «Супермен» Джеймса Ганна, и по итогу первого уикенда заработал в Канаде и США $122 миллиона. Вероятно, в скором времени картина будет представлена и в российском параллельном прокате. Хотя релиз прежде причисляли к наиболее ожидаемым проектам, собеседница НСН отметила, что российскому зрителю наскучили подобные фильмы.

«Представители кинотеатров отмечают, что интерес российского зрителя к супергеройскому кино сильно снизился. Прежде он подогревался маркетингом. Сейчас интенсивного прогрева нет, и аудитория охладела к таким проектам. Часть зрителей наверняка их ждет, какие-то сборы будут, но это не сравнимо с возможными цифрами официального проката. Давно слышу разговоры о том, что аудитория устала от франшиз и от одних и тех же фильмов. Не готова поддержать эту точку зрения, на мой взгляд интерес волнообразный, зависит от качества конкретного фильма. Картина либо нравится аудитории, либо нет. Однако студии тоже не могут бесконечно снимать эти так называемые киносериалы. В конце концов упадет сценарное качество, невозможно бесконечно разрабатывать одну и ту же тему», - пояснила она.

Ранее председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков в разговоре с «Радиоточкой НСН» отметил, что в последние два года эффективность «теневого» проката опустилась до 10%. По его словам, если раньше иностранный фильм мог заработать в России миллиард рублей, то сегодня он соберет не больше 100 миллионов рублей

