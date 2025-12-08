Напомним, что первоначальный проект мирного плана США включал переход всего Донбасса под контроль России и вывод украинских войск с территорий, которые остаются под их контролем, заморозку боевых действий в Херсонской и Запорожской областях по линии соприкосновения.

После обнародования этой версии представители США провели переговоры с украинской делегацией, после чего мирный план был обновлен: по данным The New York Times, из него исключили территориальные вопросы, предложив вынести их на «будущие переговоры». Эта информация не подтверждалась российской стороной.

На прошлой неделе Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть мирного плана, компромиссный вариант найти пока не удалось.

Москва дает понять, что мирное соглашение не будет нарушать интересы национальной безопасности. Так, накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что успехи Вооруженных сил России во время проведения спецоперации сделали обстановку переговоров с США благоприятнее.

«Наши бойцы на фронте сделали так, что эти переговоры прошли в более благоприятной обстановке», — указал он.

Также Ушаков сообщил, что президент Владимир Путин позитивно воспринимает Джареда Кушнера — зятя лидера США Дональда Трампа и основателя компании Affinity Partners, который недавно присоединился к переговорам по урегулированию украинского кризиса.

До этого президент России Владимир Путин в интервью телеканалу India Today заявил, что Соединенные Штаты проявляют заинтересованность в скорейшем завершении конфликта на Украине. Он отметил, что в Вашингтоне исходят из собственных соображений, которые, по его мнению, побуждают американскую сторону стремиться к быстрому урегулированию ситуации.

По словам российского лидера, США и их глава имеют «своё видение» того, почему вопрос должен быть решён в сжатые сроки.

США со своей стороны представили стратегию национальной безопасности, где подчеркивается важность урегулирования конфликта на Украине и улучшения отношений с Россией. Эксперты уже назвали новую стратегию по-настоящему революционной.

А вот отношения Трампа и Зеленского продолжают накаляться. Дональд Трамп решил поставить Киеву ультиматум по урегулированию конфликта, вопрос будет решен в любом случае - с Владимиром Зеленским или без него. Об этом НСН заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.