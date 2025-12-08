Торопят или топят? Зеленский до сих пор не ознакомился с мирным планом США
Трамп разочарован тем, что Зеленский до сих пор не дал оценку мирному плану по Украине, при этом ВСУ продолжают беспилотные атаки.
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам о своем недоумении в связи с бездействием украинского лидера Владимира Зеленского в отношении мирного урегулирования конфликта. По его словам, президент Украины до сих пор не ознакомился с проектом мирного соглашения, подготовленным администрацией США.
ЗЕЛЕНСКИЙ: ТОРОПЯТ ИЛИ ТОПЯТ?
Глава Белого дома подчеркнул, что окружение Зеленского план видело и поддержало, но позиция самого украинского президента остается под вопросом.
«Я немного разочарован тем, что президент Зеленский еще не прочитал предложение. Кому-то придется объяснить, почему детали документа так и не были изучены», — добавил глава Белого дома.
Также Трамп отметил, что верит в то, что Москву мирный план устраивает.
Напомним, что первоначальный проект мирного плана США включал переход всего Донбасса под контроль России и вывод украинских войск с территорий, которые остаются под их контролем, заморозку боевых действий в Херсонской и Запорожской областях по линии соприкосновения.
После обнародования этой версии представители США провели переговоры с украинской делегацией, после чего мирный план был обновлен: по данным The New York Times, из него исключили территориальные вопросы, предложив вынести их на «будущие переговоры». Эта информация не подтверждалась российской стороной.
На прошлой неделе Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть мирного плана, компромиссный вариант найти пока не удалось.
Москва дает понять, что мирное соглашение не будет нарушать интересы национальной безопасности. Так, накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что успехи Вооруженных сил России во время проведения спецоперации сделали обстановку переговоров с США благоприятнее.
«Наши бойцы на фронте сделали так, что эти переговоры прошли в более благоприятной обстановке», — указал он.
Также Ушаков сообщил, что президент Владимир Путин позитивно воспринимает Джареда Кушнера — зятя лидера США Дональда Трампа и основателя компании Affinity Partners, который недавно присоединился к переговорам по урегулированию украинского кризиса.
До этого президент России Владимир Путин в интервью телеканалу India Today заявил, что Соединенные Штаты проявляют заинтересованность в скорейшем завершении конфликта на Украине. Он отметил, что в Вашингтоне исходят из собственных соображений, которые, по его мнению, побуждают американскую сторону стремиться к быстрому урегулированию ситуации.
По словам российского лидера, США и их глава имеют «своё видение» того, почему вопрос должен быть решён в сжатые сроки.
США со своей стороны представили стратегию национальной безопасности, где подчеркивается важность урегулирования конфликта на Украине и улучшения отношений с Россией. Эксперты уже назвали новую стратегию по-настоящему революционной.
А вот отношения Трампа и Зеленского продолжают накаляться. Дональд Трамп решил поставить Киеву ультиматум по урегулированию конфликта, вопрос будет решен в любом случае - с Владимиром Зеленским или без него. Об этом НСН заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
«Выход из конфликта будет за счет слабой стороны, и США уже решили, кто это. Зеленский в связи с последним коррупционным скандалом оказался в очень уязвимом положении. Ему на стол положат ультиматум, с которым он может не согласиться, однако вопрос все равно будет урегулирован - либо с его участием, либо без него. Такова позиция США. Для Трампа крайне важно разрешить украинский конфликт, чтобы продемонстрировать свое лидерство всему миру. Если это нужно будет сделать ценой Зеленского, он это сделает», - подчеркнул собеседник НСН.
По его словам, Зеленский будет вынужден согласиться с выдвинутыми условиями, так как в Киеве политические скандалы, а на поле боя – провал ВСУ.
АТАКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Эксперты отмечают, что Украине остается только атаковать российские территории беспилотниками, чтобы «выторговать» себе какие-то позиции на переговорах, создать видимость атак и якобы каких-то успехов.
В ночь на понедельник БПЛА пытались атаковать Тульскую область, сообщает Shot. Как утверждается в публикации, о взрывах рассказывают жители Новомосковска и Алексина. Предварительно, по беспилотникам работает система противовоздушной обороны (ПВО). Минобороны РФ эту информацию пока не подтверждали.
Обломки беспилотника Вооруженных сил Украины попали в жилой дом в Волгограде, сообщает Telegram-канал Mash. В городе и соседнем Волжском услышали до девяти взрывов. Работает ПВО. Поврежден трехэтажный жилой дом: выбило стёкла, обвалились балконы, посыпался вход в подъезд, вспыхнул пожар. По предварительным данным, пострадавших нет. В аэропорту Волгограда временно ограничены рейсы на вылет и прилёт. Сообщается, что для жителей поврежденных при атаке БПЛА домов организовали ПВР.
Также пять районов на севере Ростовской области подверглись атаке беспилотников, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Он отчитался о происшествиях в Чертковском, Шолоховском, Боковском, Миллеровском и Верхнедонском районах. Жителям нескольких населенных пунктов пришлось терпеть неудобства из-за отсутствия электричества. Отмечается, что граждане не пострадали.
Позднее Минобороны РФ сообщили итоговые данные по прошедшей ночи. Всего было уничтожено 67 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 24 над территорией Брянской области, 12 – над территорией Саратовской области, 11 – над территорией Ростовской области, 9 – над территорией Волгоградской области, два – над территорией Курской области, два – над территорией Ленинградской области, два – над территорией Тульской области, два – над территорией Московского региона, под одному над Калужской, Орловской и Смоленской областями.
Столичные аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский закрывались для обеспечения мер безопасности, на момент написания материала авиагавани работают в обычном режиме.
Днем ранее атаке подверглась также Саратовская область, в ночь на 8 декабря в регионе было сбито 42 беспилотника.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Московском зоопарке родились два амурских тигренка
- Таиланд закрыл 641 школу из-за обострения конфликта с Камбоджей
- Торопят или топят? Зеленский до сих пор не ознакомился с мирным планом США
- Telegram добавил новый способ авторизации по ключу доступа
- Над Россией за ночь уничтожили 67 украинских беспилотников
- Здание Северо-Курильской больницы повреждено после землетрясения
- Правительство одобрило найм без испытательного срока женщин с детьми до 3 лет
- Стало известно о возможном наличии у инопланетного 3I/ATLAS двух хвостов
- Минпромторг не поддержал установление единого формата цен на весовые товары
- Госдума: Педагогам и медикам нужно выплачивать 13-ю зарплату
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru