Над Россией за ночь уничтожили 67 украинских беспилотников

Дежурные средства ПВО ночью 8 декабря уничтожили над регионами России 67 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны.

По данным ведомства, военные сбили 24 дрона в Брянской области, 12 – в Саратовской, 11 – в Ростовской, девять – в Волгоградской. Кроме того, по два беспилотника нейтрализовали над Курской, Ленинградской, Тульской областях и Московском регионе.

Еще по одному БПЛА уничтожили в Калужской, Орловской и Смоленской областях.

Ранее в Чертковском районе Ростовской области из-за атаки дронов получила повреждения линия электропередач, пишет Ura.ru. Были обесточены населенные пункты Маньково-Калитвенское, Гусев, Марьяны.

