Таиланд закрыл 641 школу из-за обострения конфликта с Камбоджей

Министерство образования Таиланда распорядилось временно закрыть более 600 школ в пяти провинциях, граничащих с Камбоджей, на фоне обострения пограничного конфликта между странами. Об этом пишет газета Khaosod.

Меры касаются 641 учебного заведения. Министр образования Таиланда Нарымон Пхинйосинват призвала принять строгие меры безопасности.

Ученики и учителя смогут вернуться в школы после улучшения ситуации на границе.

Ранее таиландская армия объявила об эвакуации населения из приграничных районов четырех провинций из-за риска столкновений с Камбоджей, пишет Ura.ru.

