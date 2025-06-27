КИНОТЕАТРЫ УДИВИЛИСЬ



Помимо пятерки миллиардеров хорошо показали себя в начале года фильмы «Елки 11» и «Домовенок Кузя». Премьера картин состоялась еще в декабре 2024 года, их общие сборы тоже превысили миллиард, а в январе 2025 года они записали на свой счет достойные суммы – «Елкам» первый месяц нового года принес дополнительные 640,8 миллиона рублей, а «Домовенку Кузе» - 579,8 миллиона рублей.

Среди новинок 2025 года заметно показали себя в прокате «Красный шелк», «В списках не значился», «Царевна-лягушка», «Пальма 2», сборы которых превысили 500 миллиардов рублей. Как подчеркнула в разговоре с НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), руководитель букинг-агентства «Оптима кино» Елена Хажинская, самым неочевидным результатом первой половины 2025 года стали все же сборы «Кракена».

«Нам всем еще надо подумать, как это получилось. Возможно, агрессивный и продолжительный маркетинг привел к тому, что аудитория, которая редко ходит в кино, дошла на фильм. Думаю, только из-за этого цифры такие. Если говорить о "Красном шелке", это хороший тренд. Его можно отнести к высококлассным шпионским боевикам. Фильм сделан здорово. Хорошие съемки, все дорого, хорошие актеры. Рада, что сейчас делают "Черный шелк", думаю, результат будет достойный. Считаю, кинопроизводителям стоит обратить внимание на то, что хорошо сделанные шпионские фильмы, динамичные экшены привлекают аудиторию», - уточнила она.

Во второй половине 2025 года «Красный шелк» еще добавит денег в свою кассу за счет зарубежного кинопроката. Как сообщал дистрибьютор проекта «НМГ Кинопрокат», картина российско-китайского производства станет доступна в кинотеатрах Китая в сентябре 2025 года. Как заявил сразу после появления этой новости председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков, уверенность в этом проекте подкрепляется отсутствием негативных рецензий.

«В последнее время было много фильмов, которые превзошли ожидания, например, "Красный шелк", "Батя 2". Уже сформировался пул зрителей, которым "Красный шелк" понравился. Для сравнения, прошлогодний релиз "Мастер и Маргарита" собрал в три раза больше "Красного шелка". Однако на фильм было много разных отзывов, в том числе отрицательных. От "Красного шелка" у зрителя не было негативного послевкусия – отзывы либо положительные, либо нейтральные», - рассказывал он в интервью НСН.