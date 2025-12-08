Долина заявила в иске, что Лурье не проявила разумной осмотрительности

Певица Лариса Долина в иске к покупательнице ее квартиры Полине Лурье отметила, что при заключении сделки та не проявила разумной осмотрительности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на решение суда по делу о продаже недвижимости.

Артистка указала, что Лурье зарегистрирована как индивидуальный предприниматель, чей основной вид деятельности - аренда и управление собственной либо арендованной недвижимостью.

«Ответчик... заключая оспариваемые договоры, не проявила даже минимальный уровень разумной осмотрительности и осторожности, проигнорировала все сопутствующие... обстоятельства, очевидно свидетельствующие об искажении воли истца», - подчеркнули в суде.

Ранее адвокат Лурье Светлана Свириденко заявила, что Долина за время разбирательств ни разу не извинилась перед покупательницей скандальной квартиры, пишет 360.ru.

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
