Долина заявила в иске, что Лурье не проявила разумной осмотрительности
Певица Лариса Долина в иске к покупательнице ее квартиры Полине Лурье отметила, что при заключении сделки та не проявила разумной осмотрительности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на решение суда по делу о продаже недвижимости.
Артистка указала, что Лурье зарегистрирована как индивидуальный предприниматель, чей основной вид деятельности - аренда и управление собственной либо арендованной недвижимостью.
«Ответчик... заключая оспариваемые договоры, не проявила даже минимальный уровень разумной осмотрительности и осторожности, проигнорировала все сопутствующие... обстоятельства, очевидно свидетельствующие об искажении воли истца», - подчеркнули в суде.
Ранее адвокат Лурье Светлана Свириденко заявила, что Долина за время разбирательств ни разу не извинилась перед покупательницей скандальной квартиры, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Долина заявила в иске, что Лурье не проявила разумной осмотрительности
- В Московском зоопарке родились два амурских тигренка
- Таиланд закрыл 641 школу из-за обострения конфликта с Камбоджей
- Торопят или топят? Зеленский до сих пор не ознакомился с мирным планом США
- Telegram добавил новый способ авторизации по ключу доступа
- Над Россией за ночь уничтожили 67 украинских беспилотников
- Здание Северо-Курильской больницы повреждено после землетрясения
- Правительство одобрило найм без испытательного срока женщин с детьми до 3 лет
- Стало известно о возможном наличии у инопланетного 3I/ATLAS двух хвостов
- Минпромторг не поддержал установление единого формата цен на весовые товары
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru