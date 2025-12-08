Telegram добавил новый способ авторизации по ключу доступа

Мессенджер Telegram добавил новый способ авторизации пользователей с помощью ключа доступа.

В последнем обновлении сервиса в разделе «Конфиденциальность» появилась функция «Ключ доступа» (Passkey). Создав его пользователь сможет входить в аккаунт с помощью Face ID, Touch ID или кода-пароля.

Ключ для Telegram будет храниться на устройстве. Он позволит авторизовываться без дополнительных подтверждений через СМС-коды и пароли.

Между тем зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов высказал мнение, что в России пока не будут блокировать Telegram, пишет Ura.ru.

