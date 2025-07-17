Киновселенную «Богатырей» призвали раскручивать в России по схеме Marvel
Помимо киногероев необходимо разработать и национальные игрушки для детей, заявил НСН Александр Шолохов.
Студия Marvel не просто создает фильмы про супергероев, но также выпускает компьютерные игры, комиксы и сувениры, и этот опыт можно использовать при разработке киновселенной с российскими героями, заявил в разговоре с НСН первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.
России нужно создавать свою киновселенную героев, которая будет основана на наследии великих отечественных авторов, заявила глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Помимо прочего она сообщила, что 85% российских школьников считают продукты западной киноиндустрии любимыми. Шолохов отметил, что среди российских героев можно было бы обратить внимание на богатырей.
«Задача однозначно важная. Однако проще сказать, чем реализовать. Дело не в том, что у нас нет талантливых людей или не хватает в истории персонажей, на которых можно равняться. Мы на протяжении нескольких десятилетий активнейшим образом сами прививали нашему подрастающему поколению представления о голливудских продуктах. Прим этом у нас в истории предостаточно героев, от судьбы которых можно начинать эту работу. Богатыри – один из возможных вариантов, он уже хорошо проработан. Отношение к знаменитой серии про богатырей достаточно неоднозначное, но ведь она работает. Возможно, недостаточно раскручена», - допустил он.
Собеседник НСН добавил, что помимо киновселенной российских героев также важно разработать сопутствующую продукцию, в том числе детские игрушки и сувениры.
«Marvel создает не только фильмы или мультфильмы, в нагрузку сразу идет комикс, игра, сувенирная продукция. Эту задачу мы в том числе обсуждали на заседаниях нашего общественного совета при комитете Госдумы. Сейчас прошли совещания по поводу нашей национальной игрушки, ведь ее практически не осталось. Матрешку мы не считаем, поскольку это сувенир, а не игрушка. У нас нет чего-то, с чем дети могли бы играть. Это в значительной степени задача и для ученых, психологов, историков, на стыке этих наук нужно искать персонажей», - пояснил Шолохов.
Ранее сообщалось, что студия «Союзмультфильм» начнет производить игровое кино, первой созданной линейкой станет франшиза отечественных супергероев от писателя-фантаста Сергея Лукьяненко — «ответ мировым вселенным а-ля Marvel и DC». Сам писатель в беседе с «Радиоточкой НСН» отмечал, что производство российской супергеройской кинофраншизы начнется в 2025 году, а в числе ее героев будут, в частности, персонажи книг Алексея Толстого и Александра Беляева.
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