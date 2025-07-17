России нужно создавать свою киновселенную героев, которая будет основана на наследии великих отечественных авторов, заявила глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Помимо прочего она сообщила, что 85% российских школьников считают продукты западной киноиндустрии любимыми. Шолохов отметил, что среди российских героев можно было бы обратить внимание на богатырей.

«Задача однозначно важная. Однако проще сказать, чем реализовать. Дело не в том, что у нас нет талантливых людей или не хватает в истории персонажей, на которых можно равняться. Мы на протяжении нескольких десятилетий активнейшим образом сами прививали нашему подрастающему поколению представления о голливудских продуктах. Прим этом у нас в истории предостаточно героев, от судьбы которых можно начинать эту работу. Богатыри – один из возможных вариантов, он уже хорошо проработан. Отношение к знаменитой серии про богатырей достаточно неоднозначное, но ведь она работает. Возможно, недостаточно раскручена», - допустил он.